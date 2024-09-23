Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке
- 23.09.2024, 21:24
Президент Украины привез в США «план победы».
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча прошла 23 сентября в Нью-Йорке.
Об этом сообщает «Укринформ».
По данным СМИ, их встреча прошла в Постоянном представительстве Украины при ООН. Что именно они обсуждали во время встречи – неизвестно.
Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки, где должен представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу.