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Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке

  • 23.09.2024, 21:24
Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке

Президент Украины привез в США «план победы».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Укринформ».

По данным СМИ, их встреча прошла в Постоянном представительстве Украины при ООН. Что именно они обсуждали во время встречи – неизвестно.

Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки, где должен представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу.

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