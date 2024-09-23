Зеленский и Шольц встретились в Нью-Йорке 23.09.2024, 21:24

Президент Украины привез в США «план победы».

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Укринформ».

По данным СМИ, их встреча прошла в Постоянном представительстве Украины при ООН. Что именно они обсуждали во время встречи – неизвестно.

Зеленский находится в Соединенных Штатах Америки, где должен представить свой план победы президенту США Джо Байдену, а также Камале Харрис и Дональду Трампу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com