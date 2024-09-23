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Гору Афон в Греции второй раз за два дня всколыхнуло землетрясение

  • 23.09.2024, 21:38
Гору Афон в Греции второй раз за два дня всколыхнуло землетрясение

Подземные толчки произошли на глубине 12 километров.

Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло во второй половине дня в понедельник, 23 сентября, в монастыре на горе Афон, что на северо-востоке Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным Университета Аристотеля в Салониках (AuTh), подземные толчки произошли в 17:29 на глубине 12 километров.

Их зафиксировали после воскресного землетрясения магнитудой 4,6, которому предшествовали подземные толчки магнитудой 4,1 и 3,9, а также афтершок магнитудой 3,9.

О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

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