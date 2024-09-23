Блинкен: Партнеры собрали более $4 млрд на восстановление энергетики Украины 2 23.09.2024, 22:24

Процесс по мобилизации ресурсов продолжается.

Страны G7 и другие партнеры с начала полномасштабного вторжения России собрали более 4 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате G7+ в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, сообщает «Укринформ».

«Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, последние два года работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям», - сказал Блинкен.

По его словам, только за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, «страны G7+ мобилизовали более 4 миллиардов, и этот процесс продолжается».

Он отметил, что только за последний месяц о новых вкладах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.

В июне вице-президент США Камала Гаррис сообщила о выделении 500 млн долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще 300 млн долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 млрд долларов.

«Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение — это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние - ред.) месяцы», - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что предстоящая зима будет сложной для Украины.

«Поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму», - добавил он.

Поэтому, как рассказал Блинкен, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить пострадавшую от российских ударов энергоинфраструктуру Украины.

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