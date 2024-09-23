До +28°С обещают в Беларуси 24 сентября
- 23.09.2024, 22:38
Без осадков.
Преимущественно без осадков будет в стране завтра, 24 сентября, проинформировал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Красный уровень опасности 24-25 сентября объявлен в большинстве районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей по причине риска возникновения пожаров.
Прогнозируют переменную облачность. В ночное и утреннее время местами слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, в дневные часы местами порывы до 14 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут 8-14 градусов тепла, по юго-востоку – 5-7 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 22-28 градусов.