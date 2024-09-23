До +28°С обещают в Беларуси 24 сентября 23.09.2024, 22:38

Без осадков.

Преимущественно без осадков будет в стране завтра, 24 сентября, проинформировал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Красный уровень опасности 24-25 сентября объявлен в большинстве районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей по причине риска возникновения пожаров.

Прогнозируют переменную облачность. В ночное и утреннее время местами слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, в дневные часы местами порывы до 14 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут 8-14 градусов тепла, по юго-востоку – 5-7 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 22-28 градусов.

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