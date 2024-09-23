«Парень был в легком шоке» 23.09.2024, 23:44

Как белорусские волонтеры помогают пострадавшим от наводнения в Польше.

В Польше устраняют последствия наводнения на юго-западе страны. Из бюджета выделено 2 млрд злотых (более 500 млн долларов), но значительный объем работ выполняется также на волонтерских началах. Среди тех, кто помогает жителям пострадавших регионов, есть и группы белорусов. Многие из них работают в Клодзко, Лендек-Здруе и других районах. Представитель объединения белорусов Вроцлава Ян Марков рассказал MOST, какова ситуация в эпицентре бедствия и в какой помощи нуждаются пострадавшие.

Когда реки на юго-западе Польши стали выходить из берегов, власти Вроцлава обратились к жителям с просьбой о помощи в том, чтобы обезопасить город. Тогда нужно было укреплять противопаводковые валы, ограждать мешками с песком дома и административные здания. На просьбы властей откликнулись тысячи жителей, в том числе белорусы. Некоторые приезжали к местам сбора самостоятельно, другие стали организовывать свои группы помощи, к которым затем присоединились и другие эмигранты.

Когда опасность для Вроцлава миновала, они переключились на устранение последствий стихии в наиболее пострадавших регионах. Группа Яна Маркова работала в Тшебешовице — в окрестностях города Лендек-Здруй.

«Некоторые дома разрушены полностью»

Команда разделилась на две группы: первая занималась разгрузкой и сортировкой гуманитарной помощи, а также помогала местным жителям найти необходимые вещи. Ян говорит, что устраивать отдельный сбор помощи среди эмигрантов было нецелесообразно — в пострадавшие районы она поступала со всей Польши. Сюда привозят резиновые сапоги и защитные костюмы, инвентарь для устранения последствий стихии: тачки, лопаты, щетки, — а также много гигиенических средств, лекарств и продуктов питания с длительными сроками хранения: макарон, консервов, сахара.

Кроме того, в Тшебешовице поставляют бутилированную воду: водопроводная пока годится только для технических нужд, пить ее запрещено.

— Электричество появилось там только 21 сентября, в день когда мы приехали, — описывает Ян. — Поэтому волонтеры привозили пострадавшим готовую еду.

Другая группа волонтеров помогала приводить в порядок частные дома.

— Ситуация там такова, что некоторые дома разрушены полностью, некоторые частично, а большинство было затоплено. В них вода принесла много грязи. Людям нужны была помощь в том, чтобы вынести грязь, мебель, которая больше непригодна для использования.

Белорусы и украинцы помогли пяти семьям Тшебешовице.

— В одной семье был хозяин дома — молодой парень. Он был в легком шоке. У еще одной семьи раньше было фермерское хозяйство. У них было три здания, соединенные. Жилой дом пострадал в меньшей степени, а хозяйственные постройки были полностью залиты, — рассказывает Ян.

«Много объявлений о продаже домов»

Многие жертвы стихии, которым помогали белорусы и украинцы, были очень подавлены. Ян объясняет это тем, что этот регион пострадал во время так называемого наводнения тысячелетия 1997 года. Чтобы трагедия не повторилась, в Нижней Силезии строили дополнительные дамбы. Поэтому местные жители надеялись, что в этот раз такого сильного затопления удастся избежать. Однако оказалось иначе.

— Многие не вернулись из эвакуации. Много объявлений о продаже домов. Но некоторые настроены оптимистично — [говорят, что] надо идти дальше.

Волонтеры говорят, что местные жители очень благодарны за помощь.

«Хватило двух дней, чтобы волна наводнения уничтожила то, что мы строили годами, чтобы многие жители потеряли все нажитое. Картина разрушений вызывает грусть и оцепенение. Но жизнь возвращается с каждой парой рук, готовых к работе здесь и сейчас, с каждой машиной вещей первой необходимости», — написал войт гмины Клодзко Збигнев Тур в благодарности тем, кто помогал справляться с последствиями наводнения.

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