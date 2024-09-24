Шольц о снятии ограничений на удары вглубь РФ: Несовместимо с моей личной позицией
- 24.09.2024, 5:09
Канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет снимать ограничения.
Германия не будет снимать ограничения на украинские удары вглубь территории России. Такова позиция правительства ФРГ.
Об этом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.
Глава немецкого правительства заявил, что его страна в контексте помощи Украине «сосредоточена на том, что действительно помогает и что необходимо».
«Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности (ударов - ред.). Это несовместимо с моей личной позицией», - добавил Шольц.
Он также призвал ЕС быстро предоставить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. По словам канцлера, это важно, чтобы наши друзья партнеры из Канады, США, Великобритании и Японии также могли внести свой вклад.