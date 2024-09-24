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Шольц о снятии ограничений на удары вглубь РФ: Несовместимо с моей личной позицией

  • 24.09.2024, 5:09
Шольц о снятии ограничений на удары вглубь РФ: Несовместимо с моей личной позицией
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет снимать ограничения.

Германия не будет снимать ограничения на украинские удары вглубь территории России. Такова позиция правительства ФРГ.

Об этом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.

Глава немецкого правительства заявил, что его страна в контексте помощи Украине «сосредоточена на том, что действительно помогает и что необходимо».

«Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности (ударов - ред.). Это несовместимо с моей личной позицией», - добавил Шольц.

Он также призвал ЕС быстро предоставить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. По словам канцлера, это важно, чтобы наши друзья партнеры из Канады, США, Великобритании и Японии также могли внести свой вклад.

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