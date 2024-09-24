Шольц о снятии ограничений на удары вглубь РФ: Несовместимо с моей личной позицией 24.09.2024, 5:09

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет снимать ограничения.

Германия не будет снимать ограничения на украинские удары вглубь территории России. Такова позиция правительства ФРГ.

Об этом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Tagesschau.

Глава немецкого правительства заявил, что его страна в контексте помощи Украине «сосредоточена на том, что действительно помогает и что необходимо».

«Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности (ударов - ред.). Это несовместимо с моей личной позицией», - добавил Шольц.

Он также призвал ЕС быстро предоставить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. По словам канцлера, это важно, чтобы наши друзья партнеры из Канады, США, Великобритании и Японии также могли внести свой вклад.

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