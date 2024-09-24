Герци Халеви: Мы уничтожаем то, что «Хезболла» строила 20 лет 24.09.2024, 6:00

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Герци Халеви

ЦАХАЛ проводит активную наступательную операцию на территории Ливана.

Министр обороны и начальник генштаба Израиля провели оценку ситуации в подземном штабе в Кирие. После этого они объявили о новом этапе войны на севере и рассказали об уничтожении точных ракет террористов, передают «Детали».

«Сегодня утром ЦАХАЛ начал активную наступательную операцию. По сути, мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» создавала на протяжении последних 20 лет, — сказал начальник штаба Герци Халеви. — Мы достигаем намеченных целей и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу подробнее в ближайшее время. В конечном счете, все направлено на создание условий для возвращения жителей севера в свои дома».

Министр обороны Йоав Галант поблагодарил всех причастных и отметил, что «результаты чрезвычайно впечатляют». Особенно успешным для ЦАХАЛа оказался, по мнению министра, сегодняшний день.

«Прошедшая неделя хорошо иллюстрирует то, о чем я говорю: за одну неделю можно сказать, что Насралла во многих отношениях остается одиноким на вершине, — пояснил он, имея в виду ликвидацию почти всего командного состава террористической организации. — Силы «Радуан» получили смертельный удар. Мы вывели из строя целые подразделения. Сегодня мы фактически дошли до того, что десятки тысяч ракет, точных ракет и других систем выведены из строя. Этот вопрос имеет решающее значение для возможностей «Хезболлы».

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