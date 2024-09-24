США отправляют дополнительные силы на Ближний Восток 24.09.2024, 2:02

Вашингтон отправил еще один авианосец.

Сегодня Пентагон заявил об усилении группировки в регионе. Размер подкрепления не раскрывается «из соображений безопасности».

«В связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности мы направляем небольшое количество дополнительных военнослужащих США, чтобы усилить наше присутствие в регионе», — сообщил журналистам представитель Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер.

Сейчас на Ближнем Востоке около 40 тысяч американских военных. О каком усилении идет речь, непонятно, но из Норфолка сегодня отчалила целая авианосная группа.

Авианосец USS Harry S. Truman больше года проходил обслуживание и модернизацию на местных верфях после дежурства в Средиземном море. На прошлой неделе представители ВМС США заявили, что он отправится на Ближний Восток.

Сегодня стало известно об отплытии. Авианосная группа включает помимо самого Harry S. Truman три ракетных корабля: крейсер USS Gettysburg и два эсминцы: USS Stout и USS Jason Dunham. Всего речь идет о 6500 моряков.

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