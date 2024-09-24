ВСУ совершили второй удачный прорыв с начала Курской военной операции
- 24.09.2024, 7:37
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Украинские военные пошли вперед в Глушковском районе.
Украинские силы имеют продвижение в Глушковском районе на Курщине. Кадры с геолокацией от 23 сентября показали продвижение ВСУ на южной окраине Веселого. При этом российские военкоры пишут о боях в районе Медвежьего и Нового Пути.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки.
Накануне в Сети одна из десантных бригад ВСУ выложила новые кадры прорыва границы с РФ. При этом в ролике не сказано, когда это произошло и о каком участке границы идет речь.
Известно только, что это второй удачный прорыв со времен проведения Курской военной операции. OSINT-аналитики утверждают, что на кадрах можно увидеть прорыв ВСУ от 11-12 сентября в Глушковском районе.
В ISW не могут сообщить, о какой именно прорыве идет речь на вчерашних кадрах от ВСУ. Z-каналы пишут, что бои идут и на других участках Курской области, включая районы Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Плехово и Николаево-Дарьино. Российские СМИ пишут о продвижении ВС РФ в районе Плехово, однако в ISW не могут этого подтвердить.
Известно, что на Курщине бои против ВСУ ведут оккупанты из 51-го десантного полка, 810-й го полка морской пехоты, 30-го мотополка и 155-й бригады морской пехоты.