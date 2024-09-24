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Трамп сделал хамское заявление о Зеленском

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  • 24.09.2024, 7:45
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Трамп сделал хамское заявление о Зеленском

Во время митинга в Пенсильвании.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, реагируя на приезд президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк, назвал его «лучшим продавцом в истории», потому что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается «с 60 миллиардами долларов».

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов», — сказал Трамп во время митинга в понедельник в Пенсильвании.

Он заявил, что Зеленский якобы «сильно» хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах. Экс-президент сказал, что он попытается подтолкнуть Украину и Россию к переговорному столу, если победит на выборах.

«Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: «Вы должны заключить соглашение, это безумие», - сказал Трамп.

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