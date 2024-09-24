закрыть
24 сентября 2024, вторник, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Бойцы 72-й бригады ВСУ совершили редкий подвиг на войне

  • 24.09.2024, 7:49
  • 6,588
Forbes: Бойцы 72-й бригады ВСУ совершили редкий подвиг на войне

Аналитики рассказали о боях за Угледар.

В январе и феврале 2023 года 72-я ОМБр ВСУ разгромила в районе Угледара вражескую армию, которая вдвое превосходила ее по численности.

С того момента Угледар и его окрестности защищают украинские защитники из этой легендарной бригады.

Однако уже 20 месяцев бойцы бригады находятся на передовой, а враг все продолжает и продолжает свое наступление, информирует ресурс Forbes.

Почти два года из Угледара ВСУ пытается вытеснить вражеская 40-я бригада морпехов ВС РФ. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight подчеркивает, что если на других участках фронта боевые действия замедляются, то в районе Угледара, наоборот, только усиливаются.

Ситуация в этом районе очень динамична. Практически все подступы к городу заминированы. Вражеская армия старается бросать в бой не военную технику, а мотоциклы и гольф-кары.

ВСУ используют для уничтожения врага беспилотники. Противник понял, что наступать на Угледар лучше со стороны Водяного. Для этой цели они используют авиацию с планирующими авиабомбами.

Только в воскресенье, 22 сентября, аналитики зафиксировали 6 таких атак. На вооружении 72-й ОМБр есть танки Т-64, БМП-2 и гаубицы М-109. Но даже самая оснащенная бригада не может удерживать линию фронта вечно, а два года — это долгий срок для ведения боевых действий без перерыва на уровне всего подразделения.

Эксперты пишут, что 72-й бригаде необходима либо помощь, либо полный отдых. Бойцы из бригады уже совершили подвиг, обороняя один и тот же город на линии фронта в течение 20 месяцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина