Forbes: Бойцы 72-й бригады ВСУ совершили редкий подвиг на войне 24.09.2024, 7:49

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Аналитики рассказали о боях за Угледар.

В январе и феврале 2023 года 72-я ОМБр ВСУ разгромила в районе Угледара вражескую армию, которая вдвое превосходила ее по численности.

С того момента Угледар и его окрестности защищают украинские защитники из этой легендарной бригады.

Однако уже 20 месяцев бойцы бригады находятся на передовой, а враг все продолжает и продолжает свое наступление, информирует ресурс Forbes.

Почти два года из Угледара ВСУ пытается вытеснить вражеская 40-я бригада морпехов ВС РФ. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight подчеркивает, что если на других участках фронта боевые действия замедляются, то в районе Угледара, наоборот, только усиливаются.

Ситуация в этом районе очень динамична. Практически все подступы к городу заминированы. Вражеская армия старается бросать в бой не военную технику, а мотоциклы и гольф-кары.

ВСУ используют для уничтожения врага беспилотники. Противник понял, что наступать на Угледар лучше со стороны Водяного. Для этой цели они используют авиацию с планирующими авиабомбами.

Только в воскресенье, 22 сентября, аналитики зафиксировали 6 таких атак. На вооружении 72-й ОМБр есть танки Т-64, БМП-2 и гаубицы М-109. Но даже самая оснащенная бригада не может удерживать линию фронта вечно, а два года — это долгий срок для ведения боевых действий без перерыва на уровне всего подразделения.

Эксперты пишут, что 72-й бригаде необходима либо помощь, либо полный отдых. Бойцы из бригады уже совершили подвиг, обороняя один и тот же город на линии фронта в течение 20 месяцев.

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