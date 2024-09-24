Назначен новый первый замначальника БЖД 24.09.2024, 7:55

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Фото: nn.by

До этого он руководил минским отделением.

Александр Хорошевич стал первым заместителем начальника Белорусской железной дороги. Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина №696 от 23 сентября, которым закреплено данное решение.

До этого Хорошевич руководил минским отделением БЖД.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о задержании предыдущего первого заместителя начальника БЖД Петра Дулуба, позднее было опубликовано постановление правительства, в котором говорилось, что он увел в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Тогда же Александр Лукашенко публично подтвердил факт задержания Дулуба.

Позднее с аналогичной формулировкой был уволен другой замначальника БЖД Сергей Сизин.

В августе был назначен и новый начальник железной дороги. Им стал Валерий Веренич, который до этого был первым замминистра транспорта и коммуникаций.

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