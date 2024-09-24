«Это удар по репутации Путина» 1 24.09.2024, 8:05

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Экс-директор ЦРУ указал на особенности операции ВСУ в России.

Курская операция Вооруженных сил Украины - «удар по репутации Путина», российский диктатор даже не хочет об этом говорить.

Главарь россиян «никогда не обращает внимания на Курскую область, это выявило слабость его сил для всего мира», рассказал бывший директор Центрального разведуправления США, американский генерал Дэвид Петреус во время интервью «24 Каналу».

Собеседник отметил, что украинская сторона перебросила на Курщину четыре лучшие бригады, их обеспечили, в частности, логистикой, дронами, противовоздушной обороной.

«Все это застало россиян врасплох, что неожиданно в эпоху вездесущей слежки. ВСУ продемонстрировали, что российские силы обороны и другие местные силовые структуры очень небоеспособны», - добавил экс-директор ЦРУ.

По его словам, ответ со стороны РФ занял слишком много времени и был непоследовательным. «Они сейчас пытаются сжать украинскую зону контроля, чтобы вытеснить ВСУ. Для этого они нарастили свои силы, которые могли использовать на передовой, в частности, вблизи Покровска… Думаю, что операция ВСУ в Курской области стоит усилий», - заявил отставной генерал.

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