«Весьма драматично»: видео на фоне драмтеатра в Гродно вызвало скандал 1 24.09.2024, 8:10

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Бытовая сцена спровоцировала бурную дискуссию.

Неделю назад в TikTok появилось видео из Гродно с подписью: «Вы не просили, но я покажу: что сушит моя соседка на фоне драмтеатра в Гродно». Как видно из ролика, на фоне городской достопримечательности сушилось, в частности, нижнее белье. Ситуация вызвала бурные обсуждения, ролик набрал за 105 тысяч просмотров, а юрист рассказал о правовой и эстетической стороне вопроса, пишет «Зеркало».

Ролик представляет собой слайд-шоу из фотографий нижнего белья, футболок, детских и других вещей, висящих на веревке на фоне Гродненского драмтеатра в центре города. По словам автора, их развесила сушиться ее соседка.

Комментаторы же пытались выяснить, где живет соседка девушки и не постановка ли это. Другие недоумевали: «Ну и что теперь, в мокрых трусах ходить?», ведь близость к драмтеатру — не причина отказываться от обычных бытовых дел. Третьи же ругали автора видео за подглядывание за чужой жизнью.

За тысячу лайков заработал краткий комментарий: «Весьма… Драматично».

Сотни набрало такое: «Эстетика». И еще такое: «Это искусство».

Позже девушка записала новое видео с оценкой комментариев и объяснениями. С ее слов, «фотографии носили творческий, юмористический характер». Девушка утверждает, что все это не фотошоп.

На ролик обратил внимание портал Petitions.by. Он адресовал юристу вопрос, какие правовые и эстетические аспекты может иметь сушка белья вблизи архитектурных памятников. Эксперт, имя которого не называется, рассказал, что следует учитывать.

Сушка белья у зданий. Если белье сушится на частной территории и не мешает внешнему виду здания, это не является нарушением. Но, если речь идет о многоквартирных домах или дворах с публичным доступом, могут быть установлены ограничения. В некоторых случаях должны быть предусмотрены специально отведенные места для сушки с сушилками.

Балконы и памятники архитектуры. Если дом относится к архитектурным памятникам или находится в престижном районе (например, проспекты и площади), на использование балконов могут накладываться ограничения. Это касается установки сушилок, антенн, остекления и даже складирования вещей. В спальных районах таких строгих ограничений нет, но любые внешние изменения требуют согласования.

Кто следит за соблюдением правил: в первую очередь жители зданий, имеющих статус архитектурных памятников, должны быть осведомлены о статусе своего дома. Нарушения могут фиксировать как работники коммунальных служб, так и сотрудники правоохранительных органов.

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