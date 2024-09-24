Зеленский: Конец войны ближе, чем нам кажется 24.09.2024, 8:13

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Президент Украины рассказал, чего боится Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно возможного окончания войны с Россией, заявив в интервью ABC News, что конец войны «ближе, чем мы считаем».

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны», - подчеркнул он.

Зеленский также призвал союзников укрепить армию Украины.

«План победы - это укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников, чтобы они нас усилили. Это очень важно», - сказал украинский президент.

Зеленский также сказал в интервью, что Путин «боится» Курской операции.

«Это правда. Он очень сильно боится», - сказал он.

«Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить... что он не может защитить всю свою территорию».

Украинский президент также добавил, что Украина может заставить Путина прекратить войну только с «сильной позиции».

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