СМИ: В России взорвалась единственная известная площадка, пригодная для испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет 24.09.2024, 8:20

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Все сооружения на месте пусковой шахты № 163/1 выгорели полностью.

Мощный взрыв в ночь с 20 на 21 сентября целиком уничтожил пусковую установку № 163/1 на площадке «Юбилейная» космодрома Плесецк близ деревни Александрово в Архангельской области. Спутниковые снимки PlanetLabs с последствиями взрыва предоставил OSINT-аналитик MT Anderson. На снимках видна воронка на месте пусковой шахты, все сооружения и зелень вокруг выгорели полностью, пишут «Важные истории».

🛰️📷🚀🤯Comparison of the @planet HR satellite images from July 10 and September 21 of the 'Yubileynaya' launch pad at the Plesetsk Cosmodrome (62.888611, 41.759444), showing the aftermath of the failed RS-28 Sarmat superheavy intercontinental ballistic missile. https://t.co/94FxMp2203 pic.twitter.com/zmWHy2oR8o — Mark Krutov (@kromark) September 22, 2024

Пожары в районе пусковой установки также зафиксировали спутники NASA.

Пользователь соцсети X с ником MeNMyRC (он называет себя членом экипажа американского самолета-разведчика RC-135), утверждает, что разведчик ВВС США Cobra Ball в это же время вылетал с Аляски для мониторинга испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты пятого поколения РС-28 «Сармат». Он не приводит доказательств того, что именно «Сармат» был предметом интереса экипажа.

При этом французский военный эксперт Этьен Маркуз сопоставил спутниковые снимки взрыва и кадры успешных пусков и подтвердил, что взрыв произошел именно в той шахте, где в апреле 2022 года первый и пока единственный раз провели успешные испытания «Сармата».

Маркуз также отмечает, что Россия отозвала извещение NOTAM о пусках в этом районе еще 19 сентября. Аналитики предполагают, что взрыв в шахте мог произойти не во время испытаний, а в момент заправки или слива топлива.

Шахта № 136/1 была единственной на космодроме Плесецк, переоборудованной с советских стандартов под межконтинентальные ракеты пятого поколения, отмечает норвежский аналитик Турь Аре Иверсен. На ее восстановление может уйти несколько месяцев или лет.

Спустя полгода после единственного удачного пуска «Сармата» в апреле 2022 года началось серийное производство ракет на Красноярском машиностроительном заводе. При этом уже после запуска конвейеров Россия провела повторные неудачные испытания «Сармата» в феврале 2023-го. Это не помешало руководству РФ объявить о постановке этих ракет на боевое дежурство уже в сентябре 2023 года. Вероятно, спешка обусловлена тем, что Владимир Путин с 2018 года лично несколько раз угрожал странам Запада этой ракетой и обещал принять ее на вооружение еще в 2022-м году.

Первым подразделением в очереди на перевооружение «Сарматами» была 62-я дивизия РВСН в ЗАТО Солнечный Красноярского края. ГосСМИ сообщали о переходе дивизии на «Сарматы» в 2021-м, затем – в 2022-м, и в последний раз в ноябре 2023-го. При этом в декабре 2023-го командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что переоснащение дивизии ракетами «Сармат» еще только «в планах».

2 of (6) silos at Uzhur which were prepared for RS-28 #ICBM expected the first missiles at the end of 2024.

In therory they could be used for msl tests too.

The destruction of LC-163/1 is a real mess for Russia.

They missed to rebuild old SS-18 test silos at Baikonur as back up pic.twitter.com/alqOgnqwrQ — ben-reuter (@benreuter_IMINT) September 22, 2024

На снимках полигонов 62-й ракетной дивизии от 2024 года видно, что там еще ведутся работы по реконструкции как минимум на шести площадках. Немецкий специалист по визуальной разведке Бен Ройтер утверждает, что как минимум две площадки этой дивизии смогут принять ракеты к концу 2024 года. При этом в ЗАТО Солнечный, где располагается дивизия, уже успели поставить памятник ракете «Сармат» с подписью «После нас тишина».

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал построить полигон для тестовых пусков межконтинентальных ракет в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Автомобильный мост, по которому ракеты могли бы доставлять на полигон с КрасМаша, возвели лишь летом 2023-го.

По мнению Бена Ройтера, Россия могла бы переоборудовать для пусков новых межконтинентальных ракет советские установки под термоядерные ракеты Р-36 на космодроме Байконур. Однако еще с начала 2010-х космические войска России почти полностью ушли с Байконура, этот космодром остался в ведении гражданских структур. Об иных площадках, теоретически пригодных для испытаний новейших баллистических ядерных ракет, ничего не известно. При этом у России есть инфраструктура для испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» на Новой Земле, под Астраханью и близ Северодвинска.

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