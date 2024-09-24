Стрелок, подозреваемый во втором покушении на Трампа, предложил «закончить работу» за 150 тысяч долларов 1 24.09.2024, 8:23

Найдена записка.

Райан Рут, подозреваемый в попытке застрелить Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде, за несколько месяцев до этого написал записку на случай провала и предложил «закончить его работу» за 150 тысяч долларов, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Райану Руту предстоит в ближайшее время появиться на слушании, на котором прокуроры попросят судью оставить его в тюрьме до суда. В опубликованных судебных документах говорится, что за несколько месяцев до инцидента Рут оставил адресованную «миру» записку, в которой предлагалось вознаграждение за убийство Трампа, если он сам потерпит неудачу.

В записке стрелок подтвердил, что спланировал покушение на кандидата в президенты США.

«Это была попытка покушения на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался как мог и приложил все усилия, на которые был способен. Я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет выполнить эту работу», — написал Рут.

По словам прокуроров, письмо было найдено в коробке, переданной неизвестным свидетелем. Внутри также находились боеприпасы, металлическая труба и четыре телефона.

Напомним, 15 сентября рядом с клубом во Флориде, где Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа обнаружен брошенный автомат типа автомата Калашникова.

По словам представителя Секретной службы, их сотрудник заметил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает. По подозрению в покушении задержали 58-летнего Райана Рута.

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