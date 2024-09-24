закрыть
24 сентября 2024, вторник, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стрелок, подозреваемый во втором покушении на Трампа, предложил «закончить работу» за 150 тысяч долларов

1
  • 24.09.2024, 8:23
Стрелок, подозреваемый во втором покушении на Трампа, предложил «закончить работу» за 150 тысяч долларов

Найдена записка.

Райан Рут, подозреваемый в попытке застрелить Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде, за несколько месяцев до этого написал записку на случай провала и предложил «закончить его работу» за 150 тысяч долларов, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Райану Руту предстоит в ближайшее время появиться на слушании, на котором прокуроры попросят судью оставить его в тюрьме до суда. В опубликованных судебных документах говорится, что за несколько месяцев до инцидента Рут оставил адресованную «миру» записку, в которой предлагалось вознаграждение за убийство Трампа, если он сам потерпит неудачу.

В записке стрелок подтвердил, что спланировал покушение на кандидата в президенты США.

«Это была попытка покушения на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался как мог и приложил все усилия, на которые был способен. Я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет выполнить эту работу», — написал Рут.

По словам прокуроров, письмо было найдено в коробке, переданной неизвестным свидетелем. Внутри также находились боеприпасы, металлическая труба и четыре телефона.

Напомним, 15 сентября рядом с клубом во Флориде, где Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он не пострадал.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа обнаружен брошенный автомат типа автомата Калашникова.

По словам представителя Секретной службы, их сотрудник заметил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает. По подозрению в покушении задержали 58-летнего Райана Рута.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина