Соловьев потух
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.09.2024, 8:31
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На третий год «сражения с НАТО»
Едва ли не официальной позицией российской верхушки является тезис о том, что начиная с 24 февраля «Россия противостоит НАТО».
Тем более удивительно, когда потухший Соловьев со вздохом спрашивает военного эксперта: «Насколько возможно противостояние блоку НАТО?»
Эксперт в окружении вытянутых физиономий пропагандистов отвечает, что обычными средствами в силу превосходства НАТО в разы, противостояние невозможно.
Собственно, вопрос Соловьев мог бы не задавать. Два года и семь месяцев продолжается «спецоперация» Путина. Причем, с НАТО Россия не сражается. К сегодняшнему дню разве что Песков с упорством заевшей пластинки повторяет глупости о достижении всех заявленных первоначально целей.
Представьте себя, что думают о «вставшей с колен» великой военной мощи даже не военные специалисты по всему миру, а обычные граждане, наблюдая российскую не имеющую перспектив историю.
Телеграм-канал «СерпомПо»