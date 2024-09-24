закрыть
24 сентября 2024, вторник, 8:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьев потух

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 24.09.2024, 8:31
  • 3,978
Соловьев потух

На третий год «сражения с НАТО»

Едва ли не официальной позицией российской верхушки является тезис о том, что начиная с 24 февраля «Россия противостоит НАТО».

Тем более удивительно, когда потухший Соловьев со вздохом спрашивает военного эксперта: «Насколько возможно противостояние блоку НАТО?»

Эксперт в окружении вытянутых физиономий пропагандистов отвечает, что обычными средствами в силу превосходства НАТО в разы, противостояние невозможно.

Собственно, вопрос Соловьев мог бы не задавать. Два года и семь месяцев продолжается «спецоперация» Путина. Причем, с НАТО Россия не сражается. К сегодняшнему дню разве что Песков с упорством заевшей пластинки повторяет глупости о достижении всех заявленных первоначально целей.

Представьте себя, что думают о «вставшей с колен» великой военной мощи даже не военные специалисты по всему миру, а обычные граждане, наблюдая российскую не имеющую перспектив историю.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина