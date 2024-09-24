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Игрушечный суперкар Ferrari продают по цене настоящего Suzuki Swift

  • 24.09.2024, 8:34
Игрушечный суперкар Ferrari продают по цене настоящего Suzuki Swift

Новый Ferrari 12Cilindri воссоздали до мельчайших деталей в масштабе 1:8.

Новейший суперкар Ferrari 12Cilindri получил уменьшенную копию. Ее создали в компании Amalgam Collection и оценили в 18 220 долларов — как новый Suzuki Swift. О модели авто рассказали на сайте производителя.

Копия Ferrari 12Cilindri изготовлена в масштабе 1:8 и достигает 59 см в длину. На ее разработку потратили 3000 часов, а сборка одной модели занимает 300 часов.

Дизайн и интерьер Ferrari 12Cilindri воссоздали до мельчайших деталей. Модель суперкара окрасили в фирменный красный цвет Ferrari Rosso Corsa, а салон отделан синей кожей.

Всего изготовят всего 398 копий Ferrari 12Cilindri — по 199 купе и кабриолетов. При желании покупатели смогут персонализировать свои модели авто — выбрать особый цвет и внутреннюю отделку. В этом случае цена Ferrari возрастет до 25 510 долларов.

А вот двигатель авто рассмотреть нельзя, ведь капот не открывается. Напомним, что новый Ferrari 12Cilindri оснащен 6,5-литровым 819-сильным V12 и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

Примечательно, что это не самая дорогая масштабная модель Amalgam Collection. Стоимость некоторых миниатюр достигает 28 тыс. долларов.

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