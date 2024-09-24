«Куда смотрит Путин?» 24.09.2024, 8:50

Россияне паникуют из-за взрывов складов с боеприпасами.

За прошедшую неделю Украина атаковала 107-й и 23-й арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления в Торопце Тверской области и склад боеприпасов в Краснодарском крае. Жители населенных пунктов, по соседству с которыми расположены аналогичные объекты, гадают, какой из них на очереди. В поселке Котово Новгородской области находится 13-й арсенал (ГРАУ), про который украинские медиа пишут, что он находится в зоне досягаемости дронов и является одной из следующих целей. Корреспондент «Север.Реалии» поговорил с теми, у кого «под боком» хранит снаряды российская армия.

Массированная атака на 107-й Арсенал ГРАУ в Тверской области, где хранились боеприпасы к РСЗО «Град», ракетные системы «C-300» и «C-400», а также баллистические ракеты для комплексов «Искандер», произошла в ночь на 18 сентября. В результате арсенал стоимостью 3,6 миллиарда рублей был уничтожен. А местные власти были вынуждены объявить эвакуацию. В сводках Минобороны об атаке арсенала даже не упомянули, а губернатор Тверской области заявил, что все украинские дроны были сбиты, а взрывы на военном объекте произошли из-за упавших обломков. Через три дня Украина атаковала 23-й Арсенал ГРАУ в поселке Октябрьский, том же Торопецком районе, в 16 километрах от ранее уничтоженного. На его территории, как утверждают эксперты, фактически был склад открытого хранения и ящики со снарядами просто лежали на улице безо всякого укрытия. Той же ночью с пятницы на субботу был атакован склад с боеприпасами в Тихорецком районе Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что из района эвакуировали 1200 человек, не называя населенный пункт, из которого вывозили людей.

«Танкисту голову осколком срезало»

Поселок Котово, с которым соседствует 13-й арсенал ГРАУ, находится в Окуловском районе Новгородской области.

В Котове 1350 жителей. По прямой от домов до территории военного объекта не больше семи километров. К поселку подходит железная дорога, ответвления которой тянутся на территорию арсенала. В 7 километрах на запад от Котова – поселок Топорок с населением 650 человек.

Примерно на таком же расстоянии находятся ближайшие к уничтоженному в Торопце 107-му арсеналу ГРАУ населенные пункты. Деревня Цикарево – прямо напротив склада одной из войсковых частей. До соседних с ней деревень Кудино и Заречье всего несколько километров. Подобная арифметика у жителей Котова и его окрестностей вызывают серьезную тревогу. Многие здесь еще помнят пожары и взрывы на 13-м арсенале ГРАУ в 1977 и 1987 годах, случившиеся из-за обычной молнии. А тут война и «законные цели» рядом с их домами.

– От нас до Котова по дороге 12 километров примерно, по прямой короче, – говорит житель поселка Кулотино Евгений, который помнит самый первый пожар, случившийся 47 лет назад. – У нас бабахало так, как будто это все рядом происходит. Пожарные поезда мимо нас туда шли, тушить. Лес рядом с хранилищем до сих пор осколками утыкан, хвостики «Градов» из сосен торчат. Люди тогда из Котова прибегали к нам в чем мать родила. Был такой момент, когда люди утром на остановке в Кулотино стояли на первый автобус в пять утра и увидели мужика, который в трусах и майке бежит откуда-то в такую рань. Из Котова бежал: как вскочил при взрывах, так и пробежал 12 км по автомобильной дороге. Жертвы были и среди пожарных и военных и тогда, и потом, в 87-м году. Но я в это время уже в Окуловке жил. Мне лично один пожарный рассказывал, как ему осколком плечо зацепило, а солдату, который впереди него бежал, голову срезало. Он по инерции еще несколько метров пробежал и упал. Говорили еще, что трое в пожарном танке сгорели, он заглох прямо в очаге взрыва.

После атак украинских дронов в домах в Торопце и окрестностях повыбивало стеклопакеты, взрывной волной с кровли сорвало шифер и разметало заборы из профнастила. Евгений пытается представить, что будет с Котовом, если 13-й арсенал ГРАУ начнет бомбить Украина.

– Этот арсенал еще в 1943 году построен, и в 1977-м все загорелось и сдетонировало просто от молнии, – говорит Евгений. – Тогда никакое ПВО не работало. Представьте, что будет в округе, если туда дроны полетят и оно заработает… В общем, в ужасное время живем. Кстати, в окрестностях Котова у актера Пореченкова дача построена. Он там летом обитает. Наверное, теперь не появится больше.

«Снаряды и порох валялись на земле»

13-й арсенал ГРАУ в поселке Котово фактически начали строить заново в 2012 году, а к 2015-му работы были уже на завершающей стадии. В это же время Минобороны сдало новый 107-й ГРАУ в Торопце, который, по словам экс-замминистра Дмитрия Булгакова, способен обеспечить сохранность боеприпасов и защиту их от взрывов и пожаров. В Котово Булгаков тогда тоже приезжал.

– К его приезду велели спилить деревья с крыш погребов на складах, – рассказывает Георгий, местный житель. – А то, мол, хранилищ не видать из штаба. Эти погреба землей обрыты, а сверху на них сосны сажали для маскировки. Ну спилили. Теперь, наверное, из космоса видать, не то что из штаба. Идиоты. Хотя в Украине и так все знают, где и что. Прячь не прячь, XXI век. Да и из военных их кто-то бывал здесь, наверное, когда еще советская армия была. Или служил даже.

Евгений говорит, что в 1987 году жителей из Котова эвакуировали на машинах и автобусах в соседнее Кулотино. А житель Кулотина Олег помнит оба пожара и взрывы в Котове.

– Когда горело в первый раз, в 1977 году, я еще совсем маленький был, в школу не ходил, – вспоминает Олег. – Мы с соседским мальчишкой, который был чуть старше, вырыли яму у меня во дворе, накрыли ее калиткой старой и пленкой целлофановой – типа укрытие. Сидели там вечером и слушали непрерывный грохот. И вспышки были, как будто гроза идет далеко где-то. База в восьми километрах от нас была. А когда второй пожар был, через 11 лет, я все то же самое уже подростком с дерева наблюдал. Но масштабы не такие, конечно, были, как сейчас в Торопце.

Для жителей Котова и его окрестностей хранилище снарядов является режимным объектом весьма условно. Здесь все обо всем знают, в том числе и неприглядные факты о складах с боеприпасами. Многие местные на 13-м арсенале ГРАУ работают или работали. Один из них – Денис, раньше он жил в Котове, а потом переехал в Новгород. Пожарам и взрывам он не удивляется.

– Я на этих складах работал еще до 2012 года, до начала строительства, – рассказывает Денис. – Хранилищами были тогда деревянные сараи. Огромные штабеля ящиков с боеприпасами лежали под открытым небом, многие уже развалились, снаряды и порох валялись на земле. И всё это среди сухого соснового бора… Тогда уже, правда, строили бетонные укрытия, и возможно, сейчас ситуация с безопасностью лучше. Прилететь в любом случае может, конечно, но вообще поздновато. За два с половиной года войны это хранилище опустошили здорово. Работники говорят, что многие ангары стоят пустые, а в начале уверяли, что хватит на всю Европу. Раньше оттуда эшелоны по 40 вагонов уходили через день. А сейчас уже редко ходят, в основном машинами возят. Возможно, осталось мало пригодного, а ржавого неликвида полно.

Арсенал ГРАУ – это не просто склад, где лежат снаряды, объясняет Денис. Боеприпасы возят туда, обслуживают и везут обратно. В Котово возят «Точку У» и «С-300».

На территории объекта помимо хранилищ находится завод по обслуживанию снарядов и «еще что-то морское», предполагает Денис. Когда из арсенала идет отправка снарядов, на территорию хранилища заезжает обычный гражданский локомотив с гражданской бригадой, которая формирует состав и выводит его на станцию. Оттуда груз следует к месту назначения.

«Усилили охрану»

– Мне кажется, в Торопце пробили не сами хранилища, а, возможно, именно в состав сформированный попали, который стоял на территории, – считает Денис. – Или выгруженное не успели по бункерам распихать. Объёмы большие, людей мало, работать некому. Как всегда. Взрыв единичного боеприпаса, пусть даже ФАБ-500, не привел бы к таким масштабам. Вот если поезд на станции начнёт рваться – это да. Взорвался бы один бункер или даже несколько, в которые влетело непосредственно, – соседние не сдетонируют. Всё-таки их проектировали специалисты.

Пятиэтажка в Котове. Таких там всего четыре

По словам Дениса, многие жители Котова работают на ГРАУ охранниками территории. В основном это местные пенсионеры. Защищать объект от сборщиков металлолома они вполне способны, а других угроз до войны не было. Работа непрестижная, платят мало. Между сменами охранники подрабатывают – кто в такси, кто на стройках. Так было до войны.

– Сейчас военные усилили охрану, – говорит Денис. – Даже РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы. – ред.) появилось.

О соседстве с хранилищем боеприпасов в Котове не забывали никогда и все эти годы «жили как на вулкане», а после атаки на 107-й арсенал ГРАУ в Торопце его знакомые из Котова и Окуловки стали критиковать власть, говорит Денис.

– Народ нервничает, конечно. Как всегда в таких случаях, кто-то где-то видит какие-то беспилотники, каких-то диверсантов, – поясняет Денис. – В связи с Торопцом Путина ругают. У меня есть свое ватное окружение, там не наблюдалось такой критики раньше. Типа, куда Путин смотрит? Где он вообще? И почему телевизор об этом ничего не рассказывает, может, и правда там всё врут? Сейчас у многих, мне кажется, глаза открываться будут на происходящее. Люди вполне адекватно оценивают уровень нашей медицины, потому что лично ходят в поликлинику, или уровень образования, потому что детей в школу водят. Или дороги, по которым ездят. А вот армию они не видят так близко, только в телевизоре. И думают, наверное, что там одни гении и святые.

«Резиденции важнее складов»

Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что страхи жителей Котова и других мест, рядом с которыми находятся арсеналы и хранилища, более чем оправданны, поскольку на многих объектах отбить украинские атаки нечем.

– На все склады и арсеналы ПВО, скорее всего, не хватит, прежде всего потому, что приоритет у российских властей – охрана политических объектов: Москва прикрыта большим количеством ПВО и зенитно-ракетными комплексами, – говорит Матвеев. – Те же «Панцири» стоят рядом с Валдаем и другими резиденциями Путина, хотя он там постоянно не находится, а может и вообще не бывать. Но резиденции важнее складов. Я уверен, что в случае с Торопцом если и были системы ПВО, то, конечно, не в таком количестве, как по периметру Москвы.

ПВО, находящиеся на Валдае, где находится одна из резиденций Путина, за 70 километров от Окуловского района – склады с боеприпасами в Котове защитить не смогут.

– На Валдае стоит два типа ПВО. Первое – это ЗРПК «Панцирь», и он просто не достанет. А С-300 или С-400 – это слишком крупные и дорогие ракеты, чтобы сбивать ими беспилотники. Беспилотник – слишком маленькая цель, – говорит Матвеев.

Версию о том, что в арсенале ГРАУ в Торопце подорвали состав или просто боеприпасы, лежащие где-то на открытом пространстве, выглядит, по его мнению, вполне вероятной, поскольку боеприпасы активно отправляются на фронт и военным зачастую просто лень перетаскивать снаряды со склада на склад, поэтому они лежат кучами на улице и ждут своего состава.

– На спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов хранится на открытых площадках, – говорит Матвеев. – А возможно, украинские военные следили за ситуацией со спутника или с помощью дрона-разведчика, выжидая, когда начнется погрузка и боеприпасы будут лежать в наиболее опасном положении. И, дождавшись такого момента, атаковали.

Новые атаки реактивных украинских беспилотников «Паляница» будут осуществляться на те объекты, которые меньше всего защищены ПВО и которые проще «пробить», считает Матвеев. В основном в европейской части страны, на севере и северо-западе. Украинские военные доработали тактику применения дронов в обход ПВО, что было видно при атаке на 107-й арсенал ГРАУ, куда долетел не один беспилотник. По информации украинских медиа, ссылающихся на СБУ, в атаке на объект было задействовано более 100 дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментирует.

Опасность для жителей населенных пунктов при взрывах на расположенных поблизости хранилищах снарядов не ограничивается ударной волной от самого взрыва, которая выбила окна и сорвала кровлю с крыш домов в Торопце.

– Боеприпасы могут разлететься от самого взрыва и взорваться где-то еще, а не на самом складе или арсенале, – объясняет Матвеев. – Не надо забывать, что снаряды содержат не только взрывчатку, но и химические компоненты, зачастую супертоксичные, как, например, топливо от ракет Х-22, хотя их, как правило, хранят незаправленными. В любом случае, такие взрывы несут очень негативные последствия для окружающей среды и людей.

По его словам, наличие в интернете сведений о хранилищах с точными координатами ГРАУ и складов боеприпасов никакой помощи ВСУ не оказывает, поскольку качественные спутниковые снимки военных объектов может свободно приобрести в интернете за несколько тысяч долларов любой желающий.

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