Егор Шарангович оформил дубль в предсезонном матче «Калгари» 24.09.2024, 8:52

Одну из шайб белорус забросил в меньшинстве.

Состоялись предсезонные матчи в НХЛ.

«Калгари» и «Эдмонтон» провели сразу две игры. В обеих встречах сильнее оказались «Флэймз» (дома – 6:1, на выезде – 6:3), пишет hockey.by.

В домашнем матче сыграли два белоруса: Егор Шарангович вышел в первой тройке нападения вместе с Наземом Кадри и Андреем Кузьменко, Илья Соловьев вышел на лед во второй паре защитников с Тайсоном Бэрри.

Егор отметился двумя голами в матче, шесть раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+3». Одну из шайб Шарангович забросил в меньшинстве.

Илья два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем «+1» в графе «+/-».

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