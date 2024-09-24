Егор Шарангович оформил дубль в предсезонном матче «Калгари»
- 24.09.2024, 8:52
Одну из шайб белорус забросил в меньшинстве.
Состоялись предсезонные матчи в НХЛ.
«Калгари» и «Эдмонтон» провели сразу две игры. В обеих встречах сильнее оказались «Флэймз» (дома – 6:1, на выезде – 6:3), пишет hockey.by.
В домашнем матче сыграли два белоруса: Егор Шарангович вышел в первой тройке нападения вместе с Наземом Кадри и Андреем Кузьменко, Илья Соловьев вышел на лед во второй паре защитников с Тайсоном Бэрри.
Егор отметился двумя голами в матче, шесть раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+3». Одну из шайб Шарангович забросил в меньшинстве.
Илья два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем «+1» в графе «+/-».