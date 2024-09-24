закрыть
24 сентября 2024, вторник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Егор Шарангович оформил дубль в предсезонном матче «Калгари»

  • 24.09.2024, 8:52
Егор Шарангович оформил дубль в предсезонном матче «Калгари»

Одну из шайб белорус забросил в меньшинстве.

Состоялись предсезонные матчи в НХЛ.

«Калгари» и «Эдмонтон» провели сразу две игры. В обеих встречах сильнее оказались «Флэймз» (дома – 6:1, на выезде – 6:3), пишет hockey.by.

В домашнем матче сыграли два белоруса: Егор Шарангович вышел в первой тройке нападения вместе с Наземом Кадри и Андреем Кузьменко, Илья Соловьев вышел на лед во второй паре защитников с Тайсоном Бэрри.

Егор отметился двумя голами в матче, шесть раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+3». Одну из шайб Шарангович забросил в меньшинстве.

Илья два раза бросил по воротам и закончил встречу с показателем «+1» в графе «+/-».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина