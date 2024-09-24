Сколько теперь придется платить за техосмотр в Беларуси?8
- 24.09.2024, 9:05
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Тарифы повысили.
С началом календарной осени «Белтехосмотр» решил повысить тарифы на проведение техобслуживания, опубликовав на официальном сайте новый прейскурант. Так, например, с 1 сентября получить разрешение для легкового автомобиля с бензиновым двигателем можно за 40,40 рублей, а с дизельным — за 41,30 белорусских рублей, пишет «Телеграф».
Для прохождения техосмотра полноприводного авто с такими ДВС потребуется 42,20 и 44,40 рублей соответственно. Для «электрички» и «гибрида» новая стоимость составит 30,20 рублей, а для мотоцикла — 20,70 белорусских рублей.
Кроме того, с 1 сентября выросли цены на отдельные виды контрольно-диагностических работ при повторном прохождении гостехосмотра. К примеру, за проверку тормозной системы автомобиля нужно отдать 15,90 рублей (полноприводного — 19 рублей), а за проверку состояния элементов подвески или рулевого — 7,80 рублей. Помимо этого, в «Белтехосмотре» подняли цены на:
проверку дымности отработавших газов — 12,80 рублей;
проверку токсичности отработавших газов — 11, 20 рублей;
проверку суммарного люфта в рулевом управлении — 7,60 рублей;
проверку внешних световых приборов — 9,30 рублей;
проверку степени светопропускания стекол — 7,80 рублей;
проверку герметичности агрегатов и систем — 7,60 рублей;
проверку внешнего вида и комплектации — 7,80 рублей.
С полным перечнем новых тарифов на государственный технический осмотр можно ознакомиться на сайте «Белтехосмотра».
Какие штрафы грозят за отсутствие техосмотра?
В «Белтехосмотре» напомнили об ответственности за управление транспортным средством без официального разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Она прописана в части 4 статьи 18.11 КоАП РБ и предусматривает штраф до 3 БВ (сегодня это 120 рублей) для физического лица.
Меньше водителям без пройденного техосмотра придется заплатить, если нарушение зафиксирует камера на трассе — в этом случае автовладельцу придет так называемое «письмо счастья» из ГАИ на полбазовой (на сегодняшний день это 20 рублей). А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа, наоборот, увеличится до 5 БВ (200 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 БВ (80 рублей) — при фиксации камерой.
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 5 статьи 18.11 КоАП РБ максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 БВ, или 400 рублей (при фиксации камерой – 5 БВ, или 200 белорусских рублей).