Аргентина объявила в международный розыск правителя «дружественной» Лукашенко страны 1 24.09.2024, 9:15

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Речь не о Путине.

Суд в Аргентине постановил объявить в международный розыск через Интерпол правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и главу МВД Диосдадо Кабельо, которые обвиняются в преступлениях против человечности, пишет аргентинское издание La Nation со ссылкой на текст постановления.

Политиков обвиняют в причастности к нарушению прав человека. Их предлагается арестовать и экстрадировать в Аргентину для последующих следственных действий по уголовному делу.

«Было доказано, что в Венесуэле существует систематический план репрессий, насильственных исчезновений людей, пыток, убийств и преследований части гражданского населения, разработанный как минимум с 2014 года по настоящее время», — говорится в судебном постановлении, которое цитирует La Nation.

В начале сентября Аргентина призвала прокурора Международного уголовного суда (МУС) посодействовать выдаче ордера на арест Мадуро и других высокопоставленных венесуэльских чиновников.

В ноте правительства запрос Аргентины был обоснован «событиями, произошедшими после президентских выборов в Венесуэле 28 июля». Центризбирком Венесуэлы объявил победителем Мадуро (при этом данные по итогам подсчета 100% голосов так и не были опубликованы), а лидеры оппозиции заявили, что их кандидат Эдмундо Гонсалес получил в два раза больше голосов. В стране начались массовые протесты, правозащитники сообщали, что в столкновениях с полицией и военными погибли минимум 16 человек. Были задержаны 2 тысяч человек, которых власти решили направить в тюрьмы строгого режима, писало РБК.

К слову белорусская делегация, которую направила в Венесуэлу для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия нашей страны, «не зафиксировала каких-либо нарушений».

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