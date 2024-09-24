Гойда?1
- Андрей Калитин
- 24.09.2024, 9:32
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Охлобыстин может главную роль сыграть.
Захар Прилепин и его кружок Z-пропагандистов сокрушаются, что сюжеты на тему СВО не находят свое отражение в современной литературе и кино.
Странно, сюжеты ведь просто на дороге валяются.
Их сама жизнь пишет.
И мировые СМИ. Например, испанских журналистов заинтересовала вот такая история. Может, заинтересует и Netflix.
Житель Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет лишения свободы за убийства и ряд других особо тяжких преступлений, вернулся с фронта в родное село.
Десять лет назад Малышев убил уроженца Таджикистана, вырезал его сердце, пожарил его на сковородке и съел, снимая все это на видео.
До этого, будучи участником преступной группы, расстрелял двух бизнесменов, чтобы завладеть их машиной. Также Малышев и его подельники планировали убить полицейских, намереваясь получить оружие для последующих нападений, однако их засада провалилась.
Малышев утверждал, что подписал контракт с Минобороны в октябре 2023 года и отправился на фронт в составе отряда «Шторм V». На вопрос о том, почему он решил отправиться на войну, он говорил, что хотел защитить «традиционные ценности».
«Я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально».
Малышев — не первый каннибал, кого отпустили на войну, а потом и на свободу. В конце прошлого года был помилован людоед с Сахалина Денис Горин. Суд установил, что он совершил по меньшей мере четыре убийства и в двух случаях съел останки своих жертв. Также был помилован житель Ярославля Николай Оголобяк, осужденный по делу о ритуальном убийстве четырех подростков. Тела жертв были расчленены, а отдельные части тел съедены.
Захар, осилишь сюжет?
Охлобыстин может главную роль сыграть. Справится, думаю.
Гойда?
Андрей Калитин, «Телеграм»