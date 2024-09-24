Крупный банк после смены владельца вводит изменения для белорусов 2 24.09.2024, 9:41

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Что будет с вкладами?

«Приорбанк» оптимизирует некоторые свои подразделения. Об этом сообщается на сайте финучреждения. Накануне стало известно, что у банка сменился собственник, пишет «Зеркало».

С 1 октября в Молодечно (по улице Великий Гостинец, 143) центральное банковское управление № 107 реорганизуют в дополнительный офис 101/7. «30 сентября отделение будет работать до 13.00, а 1 октября начнет свою работу в 11.00», — уточняет финучреждение.

Также банк предупреждает клиентов, что 30 сентября не будет работать отделение в Сморгони (на улице Советской, 25В). Причина — его переименование.

«Для операций с наличными денежными средствами рекомендуем использовать банкоматы, платежно-справочные терминалы и терминалы по приему выручки. Их перечень можно найти на сайте в разделе „карта банкоматов и отделений“», — рекомендует финучреждение.

С 1 октября в Минске удаленное рабочее место № 100/17 (на проспекте Независимости, 172) будет реорганизовано в дополнительный офис. По этой причине в первый день следующего месяца отделение начнет работу позже обычного — с 11.00.

Ранее в «Приорбанке» пояснили, что «ЦБУ выполняет весь перечень операций банка, в то время как удаленное рабочее место, например, может не быть оборудовано кассами, поэтому выполняет не все операции».

Напомним, 20 сентября стало известно, что австрийская компания Raiffeisen Bank International (RBI) продает акции «Приорбанка» инвестору из ОАЭ. Это финучреждение приобрела компания SOVEN 1 Holding Limited.

«В результате транзакции 87,74% акций „Приорбанка“ перейдет SOVEN 1. Как часть этого соглашения SOVEN 1 и Raiffeisen Bank International подписали договор купли-продажи акций и будут работать вместе с „Приорбанком“ над тем, чтобы достичь полного завершения сделки в 4-м квартале 2024 года», — сообщал «Приорбанк».

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