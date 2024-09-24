Россияне предстали перед дилеммой 1 Виктор Каспрук

24.09.2024, 9:44

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Уничтожение России или уничтожение Путина?

Трудно сосчитать годы, когда Россия не была с кем-то в состоянии войны. Ведь россияне всегда были по сути крепостными своими царями, господами, коммунистами, олигархами и службами безопасности. Большинство из них традиционно отвечают в ходе опросов, что не интересуются политикой. И вот в России наступает то время, когда политика сама начинает интересоваться россиянами. Ведь от имени этого безответного народа диктор Путин начал свою войну с Украиной. А тот не знает ничего другого, как безропотно идти на войну, считая, что за него должен думать «царь», на котором и лежит вся полнота ответственности за то, что творит Российская Федерация.

Но нет никакого оправдания народа, от имени которого его руководители, из-за своих посредников, творят беззаконие на украинских землях. А те почему-то думают, что вины за это на них нет, поэтому соответственно никакого наказания им за это не будет.

Хотя уже сейчас вполне понятно, что производство мифа о хороших россиянах, которых сбил с толку плохой Путин, не сработает. Поскольку как могут избежать ответственности военные преступники, ворвавшиеся на чужие территории, постигли международно признанные границы и совершают неприкрытый геноцид украинской нации, прикрываясь вымышленной заботой о русскоязычном населении в Украине.

Несмотря на то, что у Путина уже заканчиваются деньги на финансирование этой кровавой войны, он готов стоять с протянутой рукой перед Ираном и Северной Кореей, чтобы еще как-то оплачивать военные расходы и немного оттянуть время своего окончательного поражения в Украине.

Он задумал таскаться с Соединенными Штатами и Европой, помогающим Украине, когда только у Америки ВВП почти 30 триллионов долларов, имея свой ВВП чуть больше двух триллионов долларов. И это при том, что в Российской Федерации нет доходов от внедрения больших технологий. У них мало производств, а есть только нефть и газ, которые Москве с каждым месяцем все труднее продавать, из-за санкций, критично сужающих круг покупателей ее энергоносителей.

Но проблема в том, что если Советский Союз был тоталитарным коммунистическим государством, то сейчас Россия превращена его руководителями в тоталитарную страну, где доминирует гипернационализм. Что сделало ее идеологию гораздо более убедительной для населения коммунизма. В противном случае количество погибших, на порядки превосходящее число павших на войне в Афганистане, уже способно было бы свергнуть режим Путина.

Сейчас диктатору еще удается заманивать простачков на свою войну огромными выплатами, как для России. Но через некоторое время россияне могут дважды подумать о том, стоит ли заявлять об участии в ней ради возможности добровольно прыгнуть в мясорубку. Какая польза от денежного бонуса за подписание контракта, если вас покалечили или убили? Мертвым деньги уже не нужны.

Пока путинскому режиму удавалось более или менее справляться с пополнением своей террористической армии, выкачивая молодых мужчин из глубинки, нероссийских провинций, опустошая тюрьмы и обещая заоблачные премии солдатам-контрактникам. Однако все эти источники нахождения рекрутов исчерпываются.

Путин же оттягивает большую мобилизацию, которая перенесет реальность войны непосредственно в основные российские регионы, включая Москву и Санкт-Петербург. Вот почему он не хочет требовать от генералитета резкого увеличения численности войск таким путем. Конечно, он может получить новых солдат, однако когда москвичи вдруг столкнутся с тысячами «грузов 200», возвращающихся ежемесячно домой, война скоро для них станет ненавистной, как и сам деспот.

Легко быть суперпатриотом, когда война тебя не касается лично. Но когда в столицу российской империи начнут массово прибывать ликвидированные в Украине российские солдаты, их матери в Москве начнут смотреть на провозглашенную Путиным так называемую СВО совсем другими глазами. И после этого его время истечет.

Война России в Украине – это Вьетнам для Путина. И ему не удастся даже из-за своих телевизионных пропагандистов доказать, что Россия побеждает в этом непримиримом противостоянии. Он знает, что эта война не популярна среди его народа, и массовое отправление новых рекрутов на передовую способно спровоцировать протесты против его режима.

Летом Путин попытался увеличить численность своих войск, резко подняв единовременную выплату рекрутам до 400 тысяч рублей. Он считает, что этих бонусов для наемников, эквивалентных 2-3-летним зарплатам в некоторых сельских районах Российской Федерации, будет вполне достаточно, чтобы набрать новобранцев для покрытия потерь в 1000-1100 военных, которые за сутки погибают в лобовых штурмах на Донбассе.

Чтобы успешно противостоять нашествию московской орды, украинцам нужна постоянная помощь посредством увеличения количества высокоточного оружия и разведывательной поддержки Запада. Наши союзники в Америке и Европе должны удвоить усилия, чтобы предоставить Украине оружие, необходимое для поражения стратегических российских целей, командных пунктов и перекрытия логистических путей для поставок оружия, горючего и продовольствия на линию фронта.

Когда Россия для службы в армии каждый месяц привлекает 30 тысяч человек, посылая их на войну, она одновременно изымает 30 тысяч трудоспособных лиц из своей экономики. Уступчивость россиян поражает, они постоянно меняют одного тоталитарного лидера или систему на другую. А теперь они снова жертвуют своими сыновьями ради удовлетворения амбиций Путина, который просто сошел с ума от своей безграничной власти над Россией.

«Военное искусство» россиян заключается в сомнительной тактике убийства своих солдат во время «мясных штурмов», которую бездарные генералы выбрали для удовлетворения гиперболизированной гордыни российского диктатора.

Уже сейчас некоторые представители российского истеблишмента начали осознавать, каким фиаско стала война России против Украины, какой непоправимый ущерб нанесен Российской Федерации в экономическом и международном планах. Расплата за все содеянное будет неотвратимой. Ведь уже сейчас РФ не хватает нескольких миллионов рабочих рук и дальше эта тенденция будет только необратимо ухудшаться. А это значит, что большая часть рабочей силы в России не будет заменена в течение следующих 25 лет или больше. Особенно учитывая резкое падение рождаемости в этой стране.

Высокомерный и некомпетентный Путин выглядит сильным и могучим, когда он способен заставить своего оппонента замолчать. Но когда он не может этого сделать, как в Украине, то он прибегает к ядерным угрозам, привлечению новых молодых призывников и нападениям на украинскую энергосистему. Его извращенное имперское мышление продуцирует выжженную версию будущего – «если я не могу этого иметь, то этого никто не будет».

Наследием главного кремлевца станет демографическая гибель России. Он никогда не преодолеет воли украинцев к сопротивлению, и смог бы достичь гораздо большего, вместо вторжения установив прочные экономические связи с Украиной. Но Путин решил действовать жестко и нахраписто, плоды чего ему приходится пожинать сегодня. И процентная ставка в 19% – это только начало.

Экономика Российской Федерации ужасно разбалансирована, происходит неизменный отток мозгов за границу. Ведь образованные люди не видят себе будущего в тоталитарной России.

До войны с Украиной у России была достаточно мощная армия из хорошо обученных подготовленных военных. Особенно в элитных бригадах: воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте. Но поскольку Путин, для которого уничтожение государственности Украины стало идеей фикс, не умел мыслить стратегически, он раньше времени бросил в войну все свои хорошо обученные войска. Все они были успешно уничтожены украинской армией.

На данный момент когда-то большая российская армия почти на 90 состоит из сырых, необученных новобранцев. Хотя возвращение нововведения сталинских времен – заградительных отрядов – позволяет российским генералам успешно гнать его в «мясные атаки». Во время которых часто выживают только 3 процента посланных на штурм украинских позиций российских пехотинцев.

После окончания войны, которую затеял этот кремлевский «гениалиссимус», в Российской Федерации, если она, конечно, сможет сохраниться в нынешних границах, понадобится не менее десятилетия для того, чтобы восстановить армию, которую уничтожил Путин. И все это стало следствием некомпетентности и дерзости Кремля.

Постсоветская российская армия была законсервирована в прошлом и никогда не развивалась. А украинские военные проходили подготовку на Западе и имели возможность меняться, совершенствоваться и развивать свои профессиональные навыки. Хотя главным просчетом и первопричиной всех проблем Москвы является то, что Путин решил начать войну с Украиной.

Российская военная машина и военно-промышленный комплекс, заточенный на войну, позволяют узурпатору еще немного продлить продолжительность вторжения на украинские земли. Хотя теперь может он и хотел бы загнать «джина войны» обратно в бутылку, но время для этого уже безнадежно упущено.

Путин, цепляясь за свою войну в Украине, целенаправленно приближает Россию к ее развалу. Он показал всему миру подлинное лицо Российской Федерации, ее антиутопическое общество, которое России удавалось долго скрывать, пряча его за фасадом притворного благополучия своей столицы – Москвы.

Последствиями путинской войны в Украине уже сейчас явился демографический кризис, короткая продолжительность жизни, алкоголизм, употребление наркотиков, самоубийства и дисбаланс в соотношении численности мужчин и женщин. Российское общество все больше деградирует, и когда все будет продолжаться дальше в таком же темпе, то вряд ли у россиян как народа просматривается хоть какое-то положительное будущее.

В свое время идеологи путинизма вывели такую сомнительную формулу, что Россия – это Путин, а Путин – это Россия. Похоже, что диктатор окружен подхалимами и лакизами, и сам поверил в нее. Теперь россияне предстали перед сложной для себя дилеммой: выбрать уничтожение России или уничтожение Путина. Окончательный выбор за ними.

Виктор Каспрук, «Главком»

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