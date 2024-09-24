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Во сколько сейчас обойдется участок недалеко от Минска?

  • 24.09.2024, 9:52
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Во сколько сейчас обойдется участок недалеко от Минска?

Итоги земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Заболотского сельсовета Смолевичского района Минской области, пишет Realt.

Участникам аукциона было предложено 4 лота — земельных участка в деревнях Гончаровка (2), Миколаевичи и Мостище.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 624 882 001 601 000 448 находится в д. Гончаровка на ул. Полевой 7Б. Населенный пункт расположен примерно в 21 километре от МКАД. Площадь участка составляет 7,9 сотки. Имеется возможность подключения объекта строительства к сетям электро-, водо- и газоснабжения.

Лот был выставлен на торги за 15 000 рублей. На него было подано 5 заявок. Участок продан за 32 153 рубля, или 10 000 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624882004101000358 расположен в д. Миколаевичи на ул. Подгорной, 11А. Населенный пункт находится примерно в 33 километрах от МКАД. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подведения к дому электричества, воды и газа. 

Участок был оценен в 25 000 рублей. На него претендовал один человек. Лот продан единственному заявителю за 26 250 рублей, или 8 164 доллара.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624 882 003 601 000 192 находится в д. Мостище. Площадь участка составляет 15 соток. Населенный пункт расположен примерно в 31 километре от столицы. Возможность подключения объекта строительства к инженерным сетям отсутствует.

Лот был выставлен на торги за 15 000 рублей. На него была подана одна заявка. Участок продан за 15 750 рублей, или 4 899 долларов. 

Лот № 4 — участок  с кадастровым номером 624882001601000381 находится в д. Гончаровка. Площадь участка составляет 14,79 сотки. Нет возможности подключения объекта строительства к инженерным сетям.

Лот был выставлен на торги за 30 000 рублей. На него было подано 3 заявки. Участок продан за 53 146 рублей, или 16 530 долларов.

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.

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