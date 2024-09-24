«Думал, что будет лучше, но получилось наоборот»
- 24.09.2024, 9:55
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Пленный оккупант пожалел, что пошел на войну.
19-летний Владислав Наумов - пленный российский захватчик. Оккупант рассказал, что когда-то он попал в тюрьму за распространение наркотиков, вскоре оказался на войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее интервью с пленным опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
«Прости, мам, что подписал этот контракт. Думал, что будет лучше, но получилось наоборот», - раскаивается российский солдат.