«Думал, что будет лучше, но получилось наоборот» 24.09.2024, 9:55

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Пленный оккупант пожалел, что пошел на войну.

19-летний Владислав Наумов - пленный российский захватчик. Оккупант рассказал, что когда-то он попал в тюрьму за распространение наркотиков, вскоре оказался на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее интервью с пленным опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

«Прости, мам, что подписал этот контракт. Думал, что будет лучше, но получилось наоборот», - раскаивается российский солдат.

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