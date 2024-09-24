Во Вьетнаме гиббоны устроили дискотеку в стиле 1970-х 2 24.09.2024, 9:59

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Публика пришла в восторг.

В спасательном центре во Вьетнаме сняли на видео танец гиббонов. Семь человекообразных обезьян выполняют танец, состоящий из резких движений в сторону и вверх, достойных дискотеки 1970-х годов.

Движения обезьяны напоминают нечто среднее между Питером Краучем и Майклом Джексоном. Забавное видео показывает момент, когда дерзкий гиббон исполняет танец для восторженной публики. Автор исследования, профессор Притти Патель-Гросс из Университета Осло, назвала его похожим на человеческий «танец робота», пишет MailOnline.

Мало того, что движения гиббонов похожи на человеческие, обезьяны выполняли танец именно для людей – возможно, пытаясь привлечь их внимание, когда они голодны.

Исследователи характеризуют танец как «внезапно начатое временное застывание тела, сопровождающееся ритмичными, часто повторяющимися телодвижениями», хотя он исполнялся без музыки.

Любопытно, что танец исполняли только взрослые самки этого вида, а не самцы.

В дикой природе танец считается сексуальным сигналом для привлечения самца – как говорят исследователи, «побудительным сигналом к совокуплению». Но в неволе – как в случае с этими гиббонами – он имеет более широкий спектр использования.

Ученые заметили, что самки исполняли танец в сторону людей, обычно спиной к зрителю. Поэтому они считают, что танец исполняется в ожидании кормления или просто как часть социального взаимодействия с людьми.

По словам экспертов, эти гиббоны точно танцуют, потому что эти движения «преднамеренные, ритмичные и немеханически эффективные», то есть они не имеют никакой практической функции.

«Мы предполагаем, что танцы гиббонов, вероятно, развились из менее продуманных ритмичных сигналов», – подытожила команда.

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