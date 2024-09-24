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В Минздраве рассказали о ситуации с вариантом коронавируса XEC в Беларуси

  • 24.09.2024, 10:16
В Минздраве рассказали о ситуации с вариантом коронавируса XEC в Беларуси

Ведется постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса.

В пресс-службе Минздрава заявили, что ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса.

«В стране есть все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований коронавирусов. Учитывая высокое генетическое разнообразие вируса, классификация вариантов вируса с течением времени может меняться», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что впервые вариант ХЕС был обнаружен в Германии в июне этого года. Случаи XEC зафиксированы в Великобритании, США, Дании и других странах. XEC появился в результате рекомбинации двух вариантов Омикрона FLIRT.

В настоящее время вариант коронавируса XEC в Беларуси не обнаружен.

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