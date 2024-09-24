Reuters: Москва пытается помочь избранию Трампа с помощью ИИ-контента 24.09.2024, 10:18

Американская разведка раскрыла подробности.

Россия создала больше контента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для влияния на президентские выборы в США, чем любая другая иностранная держава. Это происходит в рамках более масштабных усилий по поддержке Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), выступая на условиях анонимности, сделал комментарий на брифинге для журналистов об использовании ИИ Россией и другими странами для влияния на голосование 5 ноября.

По его словам, контент на основе искусственного интеллекта, создаваемый Москвой, «соответствует более масштабным усилиям России по продвижению кандидатуры бывшего президента (Трампа) и очернению вице-президента (Харрис) и Демократической партии, в том числе с помощью теорий заговора».

Как и другие формы искусственного интеллекта, генеративный ИИ учится на основе прошлых данных, как совершать действия. Используя это обучение, он создает новый контент, такой как текст, изображения и видео, которые, по-видимому, были созданы людьми.

Представитель ODNI заявил, что Россия генерирует больше ИИ-контента для влияния на ноябрьские выборы, чем любая другая страна, но не назвал объем этого ИИ-контента.

По его словам, Россия - гораздо более искушенный игрок, который лучше понимает, как работают выборы в США, и какие цели следует выбирать.

На вопрос о том, каким образом Россия распространяет контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, чиновник указал на заявление Министерства юстиции от 9 июля о пресечении предполагаемой операции, поддерживаемой Москвой, которая использовала аккаунты в социальных сетях с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта для распространения прокремлевских сообщений в США и других странах.

Чиновник сказал, что «российские влиятельные лица» срежиссировали широко разрекламированное видео, в котором женщина утверждает, что стала жертвой автомобильной аварии, в которой Харрис скрылась с места преступления. Однако видео было срежиссировано, а не создано с помощью ИИ, сказал он. На прошлой неделе Microsoft заявила, что его расследование показало, что видео является результатом тайной российской операции по дезинформации.

По словам чиновника, Китай использует контент ИИ, пытаясь повлиять на то, как его воспринимают во всем мире, но не для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

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