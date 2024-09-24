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«Чиновники боятся даже меня, дряхлой пенсионерки!»

  • 24.09.2024, 10:24
«Чиновники боятся даже меня, дряхлой пенсионерки!»
иллюстративное фото

Белоруска рассказала о походе на прием к местным властям.

Читательница сайта Charter97.org пишет о походе на прием к чиновникам. Как оказалось, попасть на прием даже к местным властям — настоящий квест:

— Сижу я на пенсии, деться в нашем небольшом городке некуда, пенсия маленькая, дочке помочь хочется, поэтому решила я взять себе в аренду небольшую площадь земли под огород.

По этой причине получила я из налоговой письмо с требованием оплатить земельный налог, но был он какой-то высокий, поэтому решила я сходить на прием к «слугам народа».

Сидят они у нас в центре города в здании, которое местные называют «белым домом». Что абсолютная правда, ведь попасть туда — это задача со звездочкой. Словно в Капитолий! Сначала нужно прийти на вахту и записаться на прием. Все же действует система одного окна, а уж сколько порогов ты обобьешь, пока дойдешь — это уже никого не интересует.

Дождалась я своей даты, надела свой лучший пенсионерский наряд и двинулась. Но пыл мой был остужен вконец на контрольном пункте. Сначала у меня проверили документы, а именно паспорт. После по всем моим старческим костям прошлись металлоискателем, ну и, не найдя никакого «повстанческого оружия», потребовали «вытряхнуть ридикюль», чтобы убедиться, что я не несу никакой угрозы для «служителей народа».

Прошла я все эти уничижительные для моего достоинства процедуры и, поднимаясь по ступенькам, подумала, что знают служители народа, как их тот народ любит, поэтому сидят и трясутся. Боятся даже меня, дряхлой пенсионерки!

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