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Гродненские «Мальдивы» постепенно уходят «под землю»

  • 24.09.2024, 10:41
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Гродненские «Мальдивы» постепенно уходят «под землю»

Площадь водного зеркала сокращается.

Карьеры Синька и Зеленка, расположенные в лесном массиве неподалеку от КСМ, хорошо известны нескольким поколениям гродненцев. Когда-то здесь добывали сырье для комбината стройматериалов, а потом котлованы заполнили водой, пишет Newgrodno.

Тогда-то карьеры и стали популярным местом для отдыха. В теплое время здесь купались, а еще на берегах устраивали пикники. Отдых, впрочем, был опасным. Большая глубина, крутые берега, обрывы. Люди в карьерах тонули регулярно.

Купание запретили. Установили соответствующие таблички. Но на них обращали внимание далеко не все. Поэтому с проблемой решили бороться радикально. Карьеры стали засыпать.

Сейчас ж площадь водного зеркала в той же Синьке серьезно сократилась. И причина тут не в засухе. В карьер регулярно свозят грунт. Грузовики здесь появляются один за одним.

Изменения заметны невооруженным взглядом. Там, где была вода – ровная песчаная площадка. Потом, видимо, ее засадят лесом.

К сожалению, вместе с песком порой в карьер свозят и строительный мусор. Кое-где по берегам можно найти и остатки бетона, и каких-то досок. Бытовые отходы также попадают в карьер. По воде, к примеру, плавают пустые бутылки.

Но они, возможно, появились здесь «благодаря» отдыхающим. Видно, что кто-то все еще приходит на карьер на рыбалку. А кто-то разжигает костры и устраивает пикники. Насколько приятно отдыхать в таких местах? Вопрос риторический.

Отметим, что рекультивация карьеров – процесс продолжительный. В случае с Синькой и Зеленкой он может растянуться на годы. Все-таки это объемные и глубокие карьеры. Впрочем, дело движется и они постепенно исчезают с карты города.

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