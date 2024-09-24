Гродненские «Мальдивы» постепенно уходят «под землю» 24.09.2024, 10:41

2,850

Площадь водного зеркала сокращается.

Карьеры Синька и Зеленка, расположенные в лесном массиве неподалеку от КСМ, хорошо известны нескольким поколениям гродненцев. Когда-то здесь добывали сырье для комбината стройматериалов, а потом котлованы заполнили водой, пишет Newgrodno.

Тогда-то карьеры и стали популярным местом для отдыха. В теплое время здесь купались, а еще на берегах устраивали пикники. Отдых, впрочем, был опасным. Большая глубина, крутые берега, обрывы. Люди в карьерах тонули регулярно.

Купание запретили. Установили соответствующие таблички. Но на них обращали внимание далеко не все. Поэтому с проблемой решили бороться радикально. Карьеры стали засыпать.

Сейчас ж площадь водного зеркала в той же Синьке серьезно сократилась. И причина тут не в засухе. В карьер регулярно свозят грунт. Грузовики здесь появляются один за одним.

Изменения заметны невооруженным взглядом. Там, где была вода – ровная песчаная площадка. Потом, видимо, ее засадят лесом.

К сожалению, вместе с песком порой в карьер свозят и строительный мусор. Кое-где по берегам можно найти и остатки бетона, и каких-то досок. Бытовые отходы также попадают в карьер. По воде, к примеру, плавают пустые бутылки.

Но они, возможно, появились здесь «благодаря» отдыхающим. Видно, что кто-то все еще приходит на карьер на рыбалку. А кто-то разжигает костры и устраивает пикники. Насколько приятно отдыхать в таких местах? Вопрос риторический.

Отметим, что рекультивация карьеров – процесс продолжительный. В случае с Синькой и Зеленкой он может растянуться на годы. Все-таки это объемные и глубокие карьеры. Впрочем, дело движется и они постепенно исчезают с карты города.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com