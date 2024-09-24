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Белоруска: С таким счетом за воду можно было держать дома слона

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  • 24.09.2024, 10:47
  • 2,144
Белоруска: С таким счетом за воду можно было держать дома слона

Чем может обернуться сломанный счетчик.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как сломанный счетчик привел к тому, что за воду ей пришлось заплатить 115 рублей:

— В нашей семье оплатой коммунальных услуг занимаюсь я. Так вот, когда я взглянула на счетчик, чтобы снять данные, сколько потреблено холодной воды за месяц, заметила что счетчик перестал работать. Я обратилась в ЖЭС, счетчики нам быстро поменяли, но когда пришло время оплатить счет, то сумма вышла в разы больше.

Начала я рассматривать счет, а нам за месяц, в котором меняли счетчики, насчитали более 40 кубов холодной воды и столько же канализации. И выставили за оплату за одну воду 115 рублей!

Я начала разбираться, почему нам поставили такое количество кубометров. И в ответ получила объяснение, что согласно их документам нам за месяц насчитали 271 литр воды на человека в день, а раз у нас семья из 4 человек, то согласно их начислениям, мы за этот месяц потребили 40 кубов холодной воды! Куда я только не ходила и не звонила. Мне кажется, что в такой ситуации нужно брать средний показатель потребленной воды за полгода. Если у нас ежемесячно потребляется холодной воды от 7 до 10 кубометров, то с какого перепугу мы вдруг потребили в четыре раза больше?

Да с таким количеством воды мы бы могли содержать в квартире слона, который бы ежедневно принимал ванны и поливал из хобота людей на улице.

Мне страшно подумать, а если бы у нас сломался счетчик горячей воды? То, наверное, мне бы пришлось всю свою учительскую зарплату отдать на оплату сказочного счета?

Во всей этой ситуации самое обидное, что я не смогла нигде добиться правды. И должна заплатить деньги за взятые из головы кубометры воды. Вот такое оно, социально ориентированное государство.

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