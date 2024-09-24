Впервые за 66 лет японские истребители выпустили ракеты по российскому Ил-38 6 24.09.2024, 10:55

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Инцидент произошел на фоне второго этапа совместных учений России и Китая.

Японские истребители F-15 и F-35 23 сентября выпустили предупредительные ракеты по военному разведывательному самолету Ил-38 ВКС РФ, который нарушил воздушное пространство Японии. Как сообщает The Wall Street Journal, этот инцидент стал первым с 1958 года случаем применения предупредительных залпов со стороны сил самообороны Японии.

По информации генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, российский патрульный самолет Ил-38 трижды вторгался в воздушное пространство Японии в период с 13:00 до 16:00 по местному времени, пролетая над водами острова Ребун на севере Японского архипелага.

Хаяси добавил, что Япония направила России «крайне решительный протест» в связи с нарушением границ. Как отмечает издание, японские ВВС дважды передавали российскому самолету предупреждения с требованием покинуть воздушное пространство страны, но предупредительные ракеты были выпущены только после третьего вторжения.

Журналисты издания попросили Министерство обороны России прокомментировать ситуацию, однако ведомство на запрос не отреагировало.

Контекст инцидента

Обозреватели отмечают, что за последние годы российские военные самолеты все чаще действуют вблизи территории Японии. В данном случае инцидент произошел на фоне второго этапа совместных российско-китайских учений «Север — Взаимодействие 2024», в рамках которых военные корабли РФ и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) маневрировали в Охотском и Японском морях, а также в воздушном пространстве над ними.

«Проводимые одновременно с совместными учениями береговой охраны и патрулирования Китая и России, военные маневры Китая и России в очередной раз подчеркнули высокий уровень сотрудничества в области безопасности и обороны между двумя странами, заявили эксперты», — пишет в этой связи китайское издание Global Times.

По информации японского правительства, российские самолеты чаще других нарушают воздушное пространство Японии. Причем из 48 зафиксированных нарушений 44 были совершены авиацией СССР.

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