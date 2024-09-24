«На митингах могут сидеть без маек» 24.09.2024, 11:08

1,278

Белорус рассказал, как работается в компании, у которой 90% разработчиков — во Вьетнаме.

Дмитрий работает в продуктовой компании, у которой 90% разработчиков — во Вьетнаме. Он дважды был в этой стране: полтора года назад гостил три месяца, сейчас приехал на полгода. Издание devby.io расспросило его о Вьетнаме и о компании.

— Моя компания — продуктовая, не азиатская, но 90% dev-офиса у нас находится во Вьетнаме.

Когда я пришел туда несколько лет назад, у нас был маленький офис в Минске. И я был единственным, кто работал над проектом из Беларуси — остальные разработчики были во Вьетнаме. Сейчас в нашем офисе осталось чуть менее двух десятков человек.

Поехать во Вьетнам я решил сам — хотел быть ближе к тиммейтам, ну и попробовать «на вкус» Азию. Первый раз полтора года назад я провел там три месяца, сейчас приехал примерно на полгода.

«Вместо того чтобы решить вопрос с тобой напрямую, чаще выберут „настучать“ на тебя»

Культурно вьетнамцы очень похожи на китайцев. У нас на онлайн-митингах они могут сидеть без маек и спокойно рыгнуть, не стесняясь камеры.

Работать с ними непросто — слишком разные у нас культуры. Как по мне, у них очень высокое самомнение, из-за чего они совершенно не умеют принимать фидбэк.

Вместо того чтобы решить вопрос с тобой напрямую, они чаще выберут «настучать» на тебя твоему менеджеру (и на лидера команды тоже «стучат»: я был им — сколько жалоб на меня поступало в то время!).

Еще у вьетнамцев очень сильна негласная система иерархии: ты вроде бы хорошо общаешься с человеком, но если он вдруг становится твоим руководителем — ты для него человек второго сорта. Почему — да потому что он теперь выше тебя по тайтлу, а значит умнее.

Я как-то из-за этого чуть не потерял работу: я приятельствовал с коллегой из другой команды — а потом его назначили к нам лидером и менеджером. Я привык открыто говорить о проблемах и так же вел себя и при нем.

У нас случился ряд инцидентов из-за этого, но в разговоре со мной один на один он говорил, что «проблем у нас нет». А потом я вдруг получил PIP — performance improvement plan — и там было указано, что я «токсичный». Надо сказать, что у нас PIP — своего рода «черная метка», значит, что тебя 100% скоро сократят.

Позже этого коллегу сняли и перевели. В конце года и я, и он получили статус pure performance — что-то вроде «на карандаше»: обладатель такого статуса должен еженедельно созваниваться с менеджером, который следит за его «исправлением». А еще, пока у тебя такой статус, ты не можешь взять отпуск.

«Вьетнамские сеньоры зарабатывают в районе 3,5−4 тысяч долларов „грязными“, мидлы — около 2,5−3 тысяч долларов»

Могу сказать, что вьетнамцы — не самые лучшие разработчики. Сейчас я принимаю участие в найме новых сотрудников и вижу: большинство программистов — слабые. Но когда в найме участвуют только вьетнамцы, вакансии закрываются быстро (смеется).

Собесы здесь проходят в целом как и у нас. Хотя, мне кажется, это больше зависит от человека, который проводит интервью, а не от страны. Мой коллега, когда слышит не то, сразу же говорит: «Неправильно!» — и поправляет кандидата. Я так не делаю.

Еще заметил, что вьетнамцы часто пытаются притянуть к себе в команду своих людей.

В компании у нас считается, что местным есть чему поучиться у коллег-иностранцев — мол, это круто: перенимайте другое видение.

Но я вижу, что они не хотят учиться делать что-то по-другому. Да, кто-то все же берет что-то от нашей культуры разработки — но таких мало. И я думаю, что это скорее минус, потому что вижу, как вьетнамцы работают, сколько времени тратят на задачи — и что в итоге получается. Я подсвечиваю все эти проблемы, но, думаю, они этому не очень рады.

IT-рынок во Вьетнаме развивается: тут большое количество аутсорс-компаний, у того же EPAM здесь два офиса в разных городах. Многие продуктовые компании имеют здесь офисы разработки.

Профессия программиста по статусу — примерно как у нас в Беларуси. Вьетнамские сеньоры зарабатывают 3,5−4 тысячи долларов «грязными», мидлы — около 2,5−3 тысяч долларов. Про джунов не могу ничего сказать — не знаю.

Следует сказать, что вне IT зарплаты тоже неплохие — хоть до айтишных и недотягивают. Здесь много иностранных и международных школ, есть программы обмена студентами с учебными заведениями по всему миру, плюс многие семьи отправляют своих детей учиться за границу: некоторые мои коллеги учились в США и Австралии.

Ну и тут в стране много экспатов — они приезжают, открывают бизнес. Местные, естественно, берут с них пример.

«До приезда оформить 3−4 визы — когда закончится одна, выехать и тут же заехать по второй»

Когда я только пришел в эту компанию, я не знал, что буду работать с вьетнамцами. Но эта весть меня не расстроила: тогда в команде еще были другие экспаты. Сейчас уже не осталось никого.

Собеседование проходило в пять этапов: одно интервью со сторонним рекрутером, далее — собес с эйчаром компании, затем техническое интервью и собес с VP, отвечающим за разработку. А далее было запланировано собеседование с СЕО, но он был занят — так что я общался с главным эйчаром.

Первый год в компании было классно. А затем пошли сокращения. Кто-то из коллег уволился сам, потому что у нас, к сожалению, до сих пор могут уволить хорошего сотрудника, на которого все завязано — а потом остальные имеют проблемы в разработке.

Сейчас у компании осталось четыре офиса: в США, Испании, Китае и во Вьетнаме. Белорусский за офис перестали считать. Еще удаленные сотрудники в Индии и на Филиппинах — всего нас около 200 человек.

Стоит, наверное, сказать пару слов о легализации во Вьетнаме. Если на месте оформиться на работу, то все очень просто. Оформление всех документов не займет много времени — и вы получите TRC на год (но вообще плюсов это особо не дает).

По новому визовому закону в стране можно находиться три месяца по е-визе. Еще до приезда во Вьетнам можно оформить сразу 3−4 штуки — и когда закончится первая, выехать и тут же заехать по второй (ну и так далее с третьей и четвертой).

Мы с женой съездили в Японию, чтобы активировать следующие визы. Билеты были недорогими — туда-обратно на двоих 500 долларов, японскую визу сделали заранее (и это было легко). Если у кого-то нет такой возможности, то можно съездить в страну, с которой у нас безвиз — Малайзию, Китай, Лаос или Камбоджу.

Если вы уже во Вьетнаме и ваша виза заканчивается, то тут есть куча «помогаторов», которые за деньги ускоряют процесс получения новой визы.

«Не обойтись без мотоцикла»

Сейчас я живу в Хошимине — это огромный город, который населяет 12 миллионов жителей. Тут узкие улочки, тучи мопедов — и никакой урбанистики. За три года, по рассказам местных, здесь появилось очень много машин, что, конечно же, серьезно повлияло на трафик.

В Беларуси я проходил по 6−7 тысяч шагов в день, а в Хошимине — только 1−2 тысячи. Ходить пешком почти невозможно, так как тротуаров и пространства для пешеходов тут нет. И это сказывается на качестве жизни — подумываю о том, чтобы переехать в Дананг, этот город поменьше и у моря.

Мы живем в привычном европейцу жилом комплексе. Правда, конкретно в нашем ЖК квартиры необычно большие — по 100 «квадратов». Мы снимаем жилье за 530 долларов в месяц, и со всеми платежами в итоге выходит сумма в 600 долларов.

Готовим чаще сами — но только потому, что рядом с нами нет хороших кафешек.

Здесь вообще кафе другие, не такие, как у нас, — часто вьетнамцы открывают их там же, где живут сами: на первом этаже своего же дома. Столы и стулья из пластика, в меню буквально несколько пунктов — а готовит вся семья. Но зато дешево — по цене выходит, как поесть у нас в столовой.

Если вы придете в кафе для местных, то обед или ужин там обойдется вам в районе 100−120 тысяч донгов (примерно 4−5 долларов) на двух человек. Сможете взять себе фобо или жареный рис плюс местный кофе.

Пообедать в более привычном для нас кафе или ресторане выйдет дороже — так как тут самый обычный жареный рис будет стоить уже 150 тысяч донгов за порцию. Последний раз мы с женой потратили 50 долларов в ресторане итальянской кухни, где готовит повар-экспат. За эту сумму мы получили две пиццы, два десерта, пиво и вино.

На первый взгляд жизнь во Вьетнаме дешевле, чем в Беларуси, но, пожив тут какое-то время, понимаешь: цены примерно такие же — что-то дешевле, что-то дороже.

Во Вьетнаме не обойтись без мотоцикла. Можно взять напрокат, но я покупал — взял Honda Vision X за 700 долларов плюс еще 150 долларов вложил в ремонт. Оформлен он на другого человека — вьетнамца, но это не имеет значения: если у тебя на руках регистрация, то ты владелец.

Если мотоцикл брать в аренду, то это будет стоить около 100 долларов в месяц. Такие расценки у экспатов, местные могут предложить дешевле, но нужно искать, и байки у них будут в плохом состоянии.

«Белорусу будет там комфортно»

Вьетнам — очень зеленая страна, здесь много солнца, и после белорусских зим ты чувствуешь себя просто волшебно. Но тут бывают сезоны дождей — когда они приходят, зависит от региона. На юге, где мы живем, — обычно летом.

Надо сказать, что вообще дожди тут — частое явление, даже не в сезон: минут 15 с неба льет как из ведра, а потом все за 30 минут высыхает. Но в сезон лить может часа 3−4, плюс молнии сверкают.

Жизнь здесь не останавливается из-за погоды — у каждого местного жителя с собой всегда есть дождевик. Но в сезон дождей он не спасает (хотя это лучше, чем ничего): проехав минут 40 на байке под проливным ливнем, ты снимаешь дождевик и видишь, что промок буквально насквозь. Так что здесь я узнал, что даже у дождевиков есть свой предел.

Что еще: тут плохие ливневки — из-за них дороги часто затапливает, и тебе приходится ехать на байке в бесконечной луже по колено. Это очень непросто!

Я был в трех частях Вьетнама — и заметил, что отличаются не только города, но и люди в них, хоть и принадлежат к одной нации. Север страны очень хаотичный — трафик в Ханое еще более сумасшедший, чем на юге, в Сайгоне. Мне же больше понравилось в центре — он спокойный, и люди такие же. Мне кажется, белорусу будет там комфортно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com