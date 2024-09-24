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Лукашенко готовится к войне?

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  • 24.09.2024, 11:22
  • 3,104
Лукашенко готовится к войне?

В Минске пройдут учения на случай «военного времени».

В МЧС запланировали провести 25 и 26 сентября в Минске учения «по ресурсному обеспечению, в том числе и в военное время».

Как рассказали в ведомстве, работники МЧС отработают «порядок перевода сил и средств Минского городского управления МЧС с мирного на военное время во взаимодействии со службами гражданской обороны».

Также в программе учения — проверка «реальности выполнения запланированных мероприятий по ресурсному обеспечению органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в условиях военного времени» и оценка «степени готовности организаций по ресурсному обеспечению».

По информации МЧС, силы и средства Партизанского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ГСЧСиГО) запланировали отработать «вводную по реагированию на последствия неблагоприятных (опасных) гидрометеорологических явлений».

В ведомстве добавили, что такие учения нацелены на «улучшение порядка действий по реагированию на все внештатные ситуации», которые могут произойти как в мирное, так и в военное время. Еще одна задача — оценить «степень готовности всех заинтересованных служб города и выявить имеющиеся недостатки».

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