Эволюционные грабли в действии Сергей Фурса

24.09.2024, 11:28

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Почему в России взорвался «Сармат»?

Если между двумя бородачами, Дарвином и Кадыровым, выбрать последнего – то «Сармат» не взлетит. И Тесла не заведется. Страна, в которой отменили эволюционную теорию Дарвина – достойная номинантка на ту самую дарвиновскую премию?

Россия: угрожает миру супер-пупер технологическим оружием. И говорит, что через три минуты подорвет Лондон страшным и технологическим «Сарматом». Также Россия: ведет активную дискуссию по поводу того, чтобы отменить теорию эволюции Дарвина в школе, потому что это инструмент проклятых англосаксов по колонизации мира. Каким образом? Да кто его знает, Дарвин британец, значит, он – инструмент англо-саксов. Почему они еще футбол не запретили, как изобретение англосаксов для унижения русского мира, неизвестно.

На выходе: твое супер-пупер оружие подрывает себя и все вокруг во время испытаний и угрожает скорее Воронежу, чем Лондону. Беда. Если уже двигаешься к православному халифату со всеми атрибутами средневековья, то очень тяжело угрожать миру новейшим оружием. Ибо в средневековье оружие было так себе. И как-то на будущее трудно представить, как можно объединить отсутствие теории эволюции в школе с летящими точно в цель сверхзвуковыми ракетами. Тем более, Советский Союз уже это проходил, запрещая кибернетику и генетику. С известными последствиями.

Так что если, выбирая между бородатым англосаксом Дарвином и бородатым Кадыровым, ты выбираешь Кадырова – потом не удивляйся, отчего «Тесла» не едет. Или пейджеры взрываются. Или ракета «Сармат» никуда не улетает и подрывается еще в шахте, на старте.

Тогда остается только рассылать всем своим подельникам по миру методичку, где написано, что Россию победить невозможно, ведь она победила Гитлера и Наполеона. И потому очень нужно с ней примириться. В надежде, что все испугаются и не увидят, что православный халифат больше угрожает себе, чем Вашингтону и Лондону. Но это русское ноу хау. Угрожать миру устами Медведева и одновременно умолять о пощаде устами Шредера, Орбана, Фицо и других известных любителей конвертов из Москвы и фанатов теории, что если ты когда-то дважды победил в войнах (да и то вместе с союзниками) то потом ты никогда не можешь проиграть. А это у России пока есть…

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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