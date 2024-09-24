В Минске начали строить новый микрорайон
- 24.09.2024, 11:37
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На данный момент возводится один жилой дом.
В Минске стартовало строительство нового жилого комплекса Масюковщина-4, который будет находиться между улицами М. Лынькова, П. Глебки и проездом Масюковщина. Застройщиком выступает МАПИД, сообщили в «Минскстрое».
В настоящее время возводится первый жилой дом. Ожидается, что до конца года начнется строительство второго. Первый дом представляет собой 10-этажное здание, состоящее из четырех секций и выполненное по проекту М464-9-У1. Он будет включать 168 квартир, которые будут сданы с отделкой. В этом доме предусмотрено 84 двухкомнатные квартиры, 79 трехкомнатных, три однокомнатные и две четырехкомнатные.