В некоторых районах Беларуси концентрация микрочастиц достигла «вредных» значений 24.09.2024, 11:53

Эксперты объяснили где и почему.

Жители Гомеля не первый день жалуются на дым и стойкий запах гари, который ощущается на улице. Синоптики объяснили откуда принесло дым на территорию Беларуси и где концентрация потенциально опасных микрочастиц в воздухе во вторник, 24 сентября, достигла «вредных» значений, пишет telegraf.news.

С самого утра 24 сентября в соцсетях жители Гомельщины начали жаловаться на «очень едкий запах» дыма, который ощущался с ночи, а также делились видео «туманно-дымного» утра в разных районах областного центра.

«Ночь задыхалась, да и утро в дыму! Горит!» — возмутилась одна из зрительниц в комментариях под видео в TikTok.

Другая пожаловалась на «смог» на окнах, на машинах и в квартире. По её словам, пол от этого смога стал «чёрным, как после налета из гари», а «сажа с тряпки смывается».

О непростой ситуации на востоке Беларуси сообщили и авторы Telegram-канала о погоде Nadvorie. Ссылаясь на данные проекта AirMQ, который организовал независимую сеть мониторинга загрязнения воздуха в городах, специалисты указали на «значительные концентрации» РМ2.5.

Частицы PM2.5 – взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (от 10 нм до 2,5 мкм в диаметре), содержащиеся в воздухе. В отличие от крупных частиц они, способны преодолевать биологические барьеры и проникать в организм человека, загрязняя его лёгкие и другие внутренние органы потенциально опасными микрочастицами сажи, минеральных солей, соединений тяжелых металлов, которые представляют угрозу для здоровья.

Как видно по карте AirMQ, по состоянию на утро 24 сентября, концентрация частиц PM2.5 достигла «вредных» значений (обозначены на карте красным цветом) в отдельных районах Минска, Могилёва и особенно — Гомеля.

Причиной сильного задымления на востоке страны, судя по всему, являются лесные пожары в соседней Украине. Накануне Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям отчиталась о том, что в настоящее время местные спасатели не могут взять под контроль 18 крупных очагов в 7 областях страны Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ровенской и Сумской.

В частности, в Черниговской области, с которой граничит Беларусь, сейчас зафиксировано 2 пожара — горит лес на общей площади более 190 гектаров. Официальный представитель Госслужбы Украины по ЧС Александр Хорунжий в эфире украинского телевидения 23 сентября пояснил, что речь идёт о пожарах в экосистемах — открытых территориях (сухой траве, кустарниках, сухостое), лесных пожарах на безводных участках, а также о пожарах на торфяниках, которые очень трудно и долго ликвидируются.

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