Российскому художнику Слонову вынесли приговор за неваляшку 24.09.2024, 11:58

Неваляшки по решению суда в Красноярске будут уничтожены.

Суд в Красноярске признал художника Василия Слонова виновным в неоднократной демонстрации экстремистской символики и приговорил его к одному году исправительных работ. Об этом сообщил телеканал «ТВК».

Также у Слонова будут удерживать 15% от зарплаты в пользу государства. Суд заменил художнику домашний арест на подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Ранее прокурор запросил для Слонова два года обязательных работ.

Художник будет обжаловать приговор, особенно его возмущает решение суда уничтожить неваляшки, на основе которых строилось обвинение.

«Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей нашей родины. Две неваляшки, которые сейчас находятся в неволе, нужно вызволять, нужно выручать каким-то образом. Кроме того, что они с 7 февраля находятся в заточении, они приговорены к уничтожению. Я считаю, что их место в Эрмитаже или Русском музее», – сказал Слонов журналистам.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два произведения Слонова – неваляшки с восьмиконечными звездами, изображение которых следствие соотнесло с движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), запрещенным в России как экстремистское.

В ходе суда Слонов не признал вину и сказал, что в его случае художника судят за произведение. Он отметил в последнем слове, что если прокурор и судья не видят разницы между произведением искусства и татуировкой, «то это – проблема их культурного уровня» и в таком случае необходимо пригласить культурологов и искусствоведов.

Слонова задержали 9 февраля. В этот же день его жена Елена опубликовала в соцсетях постановление о возбуждении уголовного дела. Позже выяснилось, что основанием уголовного дела стала кукла-неваляшка с восьмиконечными звездами, похожими на тюремные татуировки, за которую ранее Слонова оштрафовали. Художник не удалил ее фото из «ВКонтакте» после решения суда. В 2021 году Слонов создал из железных прутьев матрешку-клетку. Художник отметил, что матрешка всегда была «глобальным символом России».

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