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Пленный 19-летний оккупант выдал военные тайны РФ

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  • 24.09.2024, 12:13
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Пленный 19-летний оккупант выдал военные тайны РФ

ВСУ признали полученную информацию полезной.

Украинские военные захватили в плен молодого парня, который сразу выдал секреты своего командования. Деталями в эфире телемарафона поделился и.о. пресс-офицера 33 отдельная механизированная бригада ВСУ Назар Войтенков.

Он рассказал, что во время штурма 19 сентября на Кураховском направлении захватили в плен российского бойца, которому всего 19 лет. Он подписал контракт с ВС РФ, желая служить в Красноярске, но вместо «безопасного армейского будущего» попал на войну. Перед россиянином встал выбор — погибнуть от сброса с дрона или сдаться в плен и выдать ВСУ полезную для них информацию.

«Он пробежал по полю, мы его провели «Мавиком». Он зашел к нам на позиции, где мы уже подробнее пообщались», — вспомнил Войтенков.

По его словам, выяснилось, что парень служил наводчиком БМП.

«На позиции к нам он выскочил абсолютно без брони и без оружия. Просто спрятался в блиндаж, ожидая, что же с ним произойдет дальше. Честно, когда мы только его встретили с поля, он сразу начал выдавать все свои секреты», — отметил представитель бригады.

В частности, россиянин раскрыл названия посадок, места расположения сил, средств и тыла ВС РФ, локации вражеских госпиталей и тому подобное. Войтенков подчеркнул, что эта информация будет полезной для поражения.

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