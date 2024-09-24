«Это тупик»: врач ответил на «манифест» Минздрава 6 24.09.2024, 12:15

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Белорусов будут лечить двоечники и врачи из Центральной Азии?

В госСМИ появилась статья, которую можно смело назвать «манифестом» Минздрава по отношению к ситуации с распределением выпускников медвузов. Если отсеять всю «воду», мы увидим два основных, противоречивых посыла от государства: первый — «вы без нас пропадете», и второй — «даже не пытайтесь убежать».

Подействует ли этот «манифест» на будущих медиков? Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с молодым врачом из областного центра:

— Скажу, что, к сожалению, на многих этот «манифест» подействует. Тут стоит посмотреть на проходные баллы в тот же Белорусский государственный медицинский университет в этом году. Если брать тех, кто поступил за счет бюджета, там все красиво. Не каждый наберет 390 баллов из 400 возможных. Это люди, которые целенаправленно шли к своей мечте, много трудились. Вот им эти «манифесты» и пугалки про то, что «вы никому не нужны», абсолютно неинтересны.

А вот если мы посмотрим на тех, кто пришел по целевому набору, на платное, у меня есть вопросы. Не представляю, каким врачем может стать человек, набравший менее 200 баллов (а есть и такие позиции). Идет сильная девальвация профессии как таковой.

Вот таким ребятам можно вложить в голову, что «вы чудом стали врачами», «вам надо благодарить родное государство» и ехать по первому призыву в самые отдаленные части нашей страны.

Но в сегодняшней ситуации выбирать не приходится. Дефицит огромный, тут качество кадров уже на втором плане. Главное — заткнуть все образовавшиеся дырки.

— Когда простые белорусы начнут чувствовать на себе ухудшение качества медицины?

— Думаю, что уже чувствуют. Увольнения по политическим мотивам, эмиграция, отток абитуриентов — все это дает о себе знать. Сильно бьет по качеству медицины не только дефицит врачей, но и медперсонала. Вот у них по-настоящему адский труд сегодня, когда зарплата остается та же, а «утки» поменять нужно у вдвое большего количества пациентов.

— Как будут закрывать эти дырки?

— Определенное количество абитуриентов в медвузы все равно придет. Какими бы не были условия — пять-десять лет отработки. Ведь во многом медицина — это призвание. Есть еще и династический момент. «Мой папа был врачем, я тоже хочу им быть», — такие люди найдутся. А дальше, как мне кажется, придется понижать планку. Увеличивать количество целевиков. Думаю, власти будут идти именно в этом направлении. Вчера с таким баллами ты мог поступить только на фельдшера или агронома, а сегодня ты можешь пойти на врача, да еще и государство будет платить тебе стипендию. Да, придется отработать какое-то несусветное количество лет, но для многих это не препятствие.

Это один момент. Второй — еще большее закрепощение выпускников. Будут превращать в настоящих рабов.

Есть еще третий момент — стягивать медиков из стран, где дела идут еще хуже. Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Это страны, где ситуация, как мне кажется, еще более плачевная. Дай такому туркменскому медику какую-то государственную квартиру, зарплату в 400 долларов — он будет благодарить тебя до конца жизни. Я уже слышал о таких случаях в некоторых районных центрах. Думаю, это одна из развилок, как может действовать Минздрав.

Скажу, что все эти пути — тупиковые. Хороших ходов при этой власти у Минздрава нет.

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