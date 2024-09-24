Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов

Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов4
- 24.09.2024, 12:48
- 2,288
Их регулярно разрывает штормом и выбрасывает на берег Керченского пролива.
Россия приспособила пустые бочки для защиты Керченского моста от ударов надводными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
На канале опубликовали фото бочек, из которых оккупанты обустраивают боновые заграждения возле сооружения.
Как оказалось, данные бочки в качестве тары для соленых огурцов поставляются в Краснодарский край России из столицы штата Карнатака в южной Индии, города Бенгалуру.
Поскольку, как отмечается на этикетке, бочки не подлежат возврату, их стали использовать для изготовления плавучих заграждений, размещаемых у моста.
Однако, как пишут на канале, их регулярно разрывает штормом и выбрасывает на берег Керченского пролива.