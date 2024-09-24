Россия защищает Крымский мост бочками из-под индийских огурцов 4 24.09.2024, 12:48

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Их регулярно разрывает штормом и выбрасывает на берег Керченского пролива.

Россия приспособила пустые бочки для защиты Керченского моста от ударов надводными дронами. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

На канале опубликовали фото бочек, из которых оккупанты обустраивают боновые заграждения возле сооружения.

Как оказалось, данные бочки в качестве тары для соленых огурцов поставляются в Краснодарский край России из столицы штата Карнатака в южной Индии, города Бенгалуру.

Поскольку, как отмечается на этикетке, бочки не подлежат возврату, их стали использовать для изготовления плавучих заграждений, размещаемых у моста.

Однако, как пишут на канале, их регулярно разрывает штормом и выбрасывает на берег Керченского пролива.

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