Власти готовятся нанести удар по «тунеядцам» 1 24.09.2024, 12:43

4,214

Снова взялись за выезжающих за границу.

В Беларуси власти продолжают обсуждать возможные новые ограничения для тех, кто попал в базу «тунеядцев». Не исключено, что для работающих за границей могут ввести ужесточения по бесплатной медицине. В частности, глава «Совета Республики» Наталья Кочанова озадачилась дальнобойщиками. «Зеркало» составило подборку новшеств, которые уже ввели в этом году по «тунеядцам».

Напомним, «тунеядцы» оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ.

Новшество для работающих в странах ЕАЭС

25 января этого года правительство ввело изменения по «тунеядцам». Одно из новшеств стало действовать с 1 февраля для работающих в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Казахстане, Кыргызстане, России.

Если раньше от «тунеядства» освобождала любая занятость в этих странах, то с 1 февраля нынешнего года — только работа по трудовому договору или контракту. К примеру, работа самозанятым или индивидуальным предпринимателем в этих государствах теперь не освобождает от попадания в Беларуси в базу «тунеядцев».

Напомним, что касается других стран (кроме ЕАЭС) те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если работают или учатся за рубежом, с марта 2022 года считаются «тунеядцами». Но до февраля этого года было исключение: новшество не касалось всех тех, кто работает или учится в странах ЕАЭС.

Изменение для огородников

Еще одно изменение, которое появилось в этом году, касается тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Ранее такое занятие освобождало от «тунеядства». Одно из условий — участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов. Это значит, если вы активно выращиваете томаты или огурцы у себя на даче, разводите кроликов или кур и можете это подтвердить в «тунеядской» комиссии, то вас могут исключить из этой базы.

В этом году чиновники добавили новые условия: те, кто занимаются растениеводством или животноводством на своем земельном участке, не могут отсутствовать в Беларуси суммарно больше 30 дней в течение одного квартала. Иначе их зачислят в «тунеядцы». Также появился пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Беларуси тех, кто что-то выращивает и не хочет числиться в «иждивенцах».

Новшество для семей с детьми

Чиновники в этом году также ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление. Такое же требование ввели и для тех, кто воспитывает ребенка до 18 лет, у которого есть инвалидность. Напомним, в случае воспитания несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью занятыми в экономике могут считаться как мужчина, так и женщина (если речь о ребенке до семи лет, то такое право есть только у женщин).

Как и с огородниками, в случае с теми, кто воспитывает детей, также были разночтения — распространяется ли на них правило отсутствия в стране 30 дней или нет. Но в этом году чиновники однозначно прописали этот момент.

Изменения для сдающих в аренду недвижимость

Ранее сдача в аренду недвижимости и машино-мест освобождала от «тунеядства», если человек уплачивает подоходный налог с такого дохода. В этом году чиновники уточнили, что такой сбор должен быть внесен «в фиксированных суммах с такого дохода» (этот налог подняли с 1 февраля). То есть власти прописали, что налог должен быть уплачен определенного размера, быть фиксированным.

Выезд через Россию теперь фиксируют в «тунеядской» базе

Погранкомитет в этом году начал передавать в «тунеядскую» базу данные о выезде белорусов за границу через Россию. Такие данные этому ведомству предоставляет МВД, которое, в свою очередь, получает такие сведения от своих российских коллег. Напомним, погранкомитет ежемесячно передает в «тунеядскую» базу данные о тех, кто уехал за границу больше чем на 30 дней.

Ограничение по семейному капиталу и «тунеядцам»

С 28 мая в Беларуси ввели новые ограничения по семейному капиталу. Одно из новшеств касается «тунеядства»: некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал. Они также не могут теперь досрочно использовать эти средства.

Точно так же теперь увязано с занятостью отца и право на досрочное распоряжение семейным капиталом. «Если семья желает использовать эти средства по любому из направлений, трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — поясняли ранее в Минтруда.

Чаще стали обновлять базу «тунеядцев»

С 1 апреля список тех, кто попал в базу «иждивенцев» и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам, стали обновлять ежемесячно. Ранее эти данные обновляли раз в квартал (только по уехавшим за границу это делали каждый месяц).

Новшества по секретарям комиссий

С 1 августа появились очередные новшества по «тунеядству». Так, власти расширили список обязанностей секретарей комиссий по «иждивенцам». С августа они стали также работать с базой «тунеядцев», а еще — составлять списки тех, кто попал в нее и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Также секретари теперь могут запрашивать информацию у организаций, если такие сведения будут нужны для работы комиссии. Через этих работников также стали оформлять заявления людей на исключение из базы «тунеядцев». И это далеко не весь список обязанностей, который добавили этим специалистам.

Также с 1 августа секретарей стали включать в состав «тунеядских» комиссий. Фактически можно говорить о том, что эти работники получили больше полномочий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com