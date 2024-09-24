«С карты пропал целый областной город!» 5 24.09.2024, 12:53

3,994

Белорусы рассказали об исчезнувших населенных пунктах.

В Беларуси стало на один населенный пункт меньше — в этом году прекратила существование деревня Высоты в Витебской области.

Решение о «закрытии» деревни Высоты было принято еще 28 июня, но известно о нем стало только сейчас, в сентябре. Это первое и пока единственное исчезновение населенного пункта в этом году.

Эта новость вызвала дискуссию в TikTok сайта Charter97.org. Приводим лучшие комментарии:

«После 2020 из страну пару сотен тысяч выехало. Можно говорить , что с карты пропал областной город»

«Село Глазки в в Гомельской области. Также исчезло».

«Моя деревня мертвая! Витебская область!»

«Скоро много исчезнет, особенно в Петриковском районе».

«Заболотье, Гомельская область».

«А что делать молодежи? Осталось, условно говоря, пять домов. Как выжить?»

«Ветковский район исчез».

«Везде так. Интересно, чем это закончится для страны?»

«Не только, Фомино в Россонском районе».

«Кто скажет, зачем уничтожаются деревни? Душа болит».

«Во время уборки комбайнеры, если работать по 20 часов в сутки, могут заработать, а зимой — 500 рублей».

«Таких исчезнувших деревень очень много».

«Как похорошела Беларусь, да?»

«Скоро все деревени ждет такая участь».

«Просто позор витебским чинушам, во доруководились, дальше идти некуда».

«Когда уже семейка луки исчезнет?»

«А кто остался там??? Дети в городах, внукам не надо, а старики умерли», — пишут пользователи TikTok.

Подписываетесь на наш аккаунт в TikTok, чтобы следить за новыми видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com