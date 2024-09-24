«Сказать, что я в шоке — это вообще ничего не сказать» 2 24.09.2024, 12:58

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Покойному сыну жительницы Пуховичского района прислали повестку из РОВД.

Жительница Пуховичского района Минской области получила повестку из РОВД, адресованную ее сыну, который умер более десяти лет назад, пишет «Зеркало». Об этом она рассказала в видео, которое опубликовала в TikTok.

— У меня вопрос к следователям Пуховичского РОВД, вы мне не скажете, что вы там курите. Сегодня пришла повестка 11 сентября 2024 года по адресу деревня Новый Уборок, улица Сереневая, дом 6. Еромолович Евгению Васильевичу завтра, 12 сентября 2024 года, к десяти часам явиться по адресу Марьина Горка, улица Красноамрейская, кабинет 30, к старшему следователю, — рассказала женщина.

Она добавила, что, насколько она понимает, «в РОВД есть вся информация о местных жителях, вообще о людях». В связи с этим у нее возник вопрос, какая может быть повестка человеку, который в 2013-м году умер.

— Это мой сын. Ермолович Евгений Васильевич. Я его похоронила 9 июля 2013 года. В качестве какого свидетеля он может проходить у вас по делу, которое возбуждено 26 февраля 2024 года. Сказать, что я в шоке — это вообще ничего не сказать, я просто в а**е, — высказала свое возмущение автор ролика.

Пользователи в комментариях посочувствовали ей, отметив, что это не просто ошибка:

• А как матери по иному реагировать на такие повестки, когда в очередной раз напоминают о сыне… рана на сердце у матери никогда не заживет.

• И оскорбили и обидели. Хорошим словом редко кто вспомнит (кроме близких). А вот фигню какую навесить, так и оттуда поднимут.

• А вам не кажется, что эта «повестка» весьма оскорбительна и унизительна? И что следакам нужно перед гражданкой извиниться с низким поклоном?

• За 11 лет ошибку не исправили?

• Человек умер в 2013 году. Интересно, кто мог предоставить его данные в милиции без его паспорта, тем более свидетелем?

• Ладно бы год, еще может быть теоретически где-то свидетелем и дело не закрыто, но здесь более 10 лет нет человека.

Некоторые предположили, что это не следователи ошиблись, а кто-то просто назвался чужим именем.

Другие комментаторы поделились похожими историями:

«У меня муж умер 2012 году, и ему до сих пор приходит извещение оплатить штраф. Даже пеня пришла пять тысяч рублей за то, что не оплачивает».

«Сосед умер 2016 году. Жировки приходили до июня 2024 года на его имя. Жена умерла в июне 2024 году. Просят ее явиться в ЖКХ».

«Знакомый в розыске был и милиция бегала его искала. а он в это время сидел на зоне».

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