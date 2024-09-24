Валерий Карбалевич: Лукашенко засуетился 24.09.2024, 13:06

2,484

Налицо синдром 2020 года.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Позiрка» выразил мнение, что статус-кво не удовлетворяет режим:

— Есть несколько причин, объясняющих противоречивые телодвижения политического руководства.

Прежде всего, налицо синдром 2020 года. Лукашенко не может спокойно относиться к президентской кампании, которая должна пройти в следующем году. У него появился психологический комплекс в связи с самим этим процессом. Слишком глубокую травму получил правитель четыре года назад.

Опыт 2020 года свидетельствует: то из инструментария властей, что работает в обычной ситуации, может не сработать и даже взорваться в ходе избирательной кампании. Так что на этот критический период надо бы иметь дополнительные гарантии, принять избыточные меры, чтобы быть готовым к любой неожиданности.

У властей есть понимание, что силовое подавление протеста очень дорого обошлось стране во всех смыслах.

Не все так просто с экономикой. Усугубляется демографическая проблема, обостряется нехватка рабочих рук, в том числе из-за массовой политической эмиграции. А количество пенсионеров растет. Где брать деньги на пенсии?

Нынешний экономический рост в значительной мере обеспечивается развитием ВПК России. А если война вскоре окончится, начнется спад?

Это в пропагандистских передачах можно рассказывать, что Европа нам не нужна, будем продавать свою продукцию в Африку. В реальности выясняется, что конфликт с Западом очень болезнен.

Санкции не только блокируют экспорт через близкие порты стран Балтии, но больно бьют по транзитному статусу Беларуси. Вот на днях заместитель главы таможенного комитета Эдуард Данилович сообщил, что грузопоток через Беларусь сократился на 30% по сравнению с прошлым годом из-за санкционных ограничений и закрытия пограничных пунктов.

Сейчас работают только пять из 26 ранее действовавших пунктов пропуска. И китайцы, у которых через Беларусь идет большой транзит в Европу, недовольны.

Вероятно, как полагает Карбалевич, у Лукашенко появились терки с Кремлем:

— Не все так просто и в отношениях с Россией. Возрастающая зависимость от нее заметно напрягает Минск. Есть большая неопределенность с окончанием войны. Не исключен вариант, что Москва проиграет, и тогда судьбе режима Лукашенко не позавидуешь.

Судя по всему, появились какие-то терки в отношениях с Кремлем. Кое-что начало выходить на поверхность.

В выступлении Лукашенко 17 сентября за упреками в адрес Украины и США можно было расслышать скрытое предупреждение в адрес России. Причем не только в связи с летающими над белорусской территорией российскими дронами. Прозвучало, что кто-то извне стимулирует противостояние Беларуси и Украины. Как можно понять из путаных рассуждений Лукашенко, это не только США.

«Нападение на Беларусь, запомните это, — это третья мировая война», — подчеркнул белорусский властитель. И добавил: «Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя». То есть угроза нападения на Беларусь исходит в одинаковой степени от Украины, России и США!

Уже много раз бывало, что как только возникало напряжение в отношениях с Москвой, Минск делал демонстративный жест в сторону Запада. Может быть, нечто подобное мы наблюдаем и сейчас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com