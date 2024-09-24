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СМИ рассекретили имя победителя премии «Золотой мяч»-2024

  • 24.09.2024, 13:09
СМИ рассекретили имя победителя премии «Золотой мяч»-2024

Награду должен забрать бразилец.

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч»-2024, сообщает Marca (перевод - «Зеркало Недели»).

Как сообщает источник, 24-летнему бразильцу уже сообщили, что самая престижная индивидуальная футбольная награда достанется именно ему.

В составе мадридского клуба Винисиус в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, сыграв 39 матчей, забив 24 гола и сделав 11 ассистов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре «Шатле».

Напомним, в прошлом году «Золотой мяч» выиграл аргентинский нападающий американского клуба «Интер» Лионель Месси.

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