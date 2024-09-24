В Гродненской области банкротится компания известного гандболиста 24.09.2024, 13:30

Компания должна кредиторам около 490 тысяч рублей.

Экономический суд Гродненской области открыл дело о банкротстве ООО «ББ-Вуд». Одним из ее участников является известный в прошлом белорусский гандболист Андрей Барбашинский. Как следует из документов, опубликованных на сайте ЕГРСБ, компания должна кредиторам около 490 тысяч рублей.

Компания «ББ-Вуд» зарегистрирована в д. Новая Гожа Гродненского района, и ее основной вид деятельности — «сдача в аренду собственной и арендованной недвижимости».

Из активов фирмы на балансе числятся основные средства и деньги на расчетном счете — около 21 тысячи рублей, еще около 339 тысяч — «дебиторская задолженность». Конкурсное производство открыто до 12 декабря.

Вторым учредителем компании является ЗАО «Белабединг», которое занимается производством матрасов и ортопедических подушек. Это предприятие также зарегистрировано в Новой Гоже, и его руководителем является Барбашинский.

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